Cseh pornófilmhez kérték az Országos Mentőszolgálat segítségét

Jókora összeget is ígértek cserébe.

Felnőttfilm elkészítéséhez szeretett volna mentőautót bérelni egy cseh vállalkozás, hogy helyszínként használják a pikáns jelenetekhez - számolt be az Országos Mentőszolgálat a Facebookon. Mint írták, a „művészeknek” egyenruhát is kértek, valamint az egyik mentőállomáson is szerettek volna vágóképeket készíteni a produkcióhoz.

Bár a felkínált összeg a mentők szerint igen busás volt, jóhírnevük megőrzése érdekében mégis nemet mondtak az ajánlatra, emellett az OMSZ arculati elemeinek védjegyoltalmára is felhívták a figyelmet. Beszámolójuk szerint a cseh vállalkozó bár a döntést válaszában tudomásul vette, „túlságosan szemérmesnek” minősítette az Országos Mentőszolgálatot.