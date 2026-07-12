Zvonimir Stević ráadásul koszovói szerb, a Koszovóval foglalkozó törvényhozási bizottság tagja.
Másodfokon felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték azt a férfit, akit még 2010-ben vádoltak meg azzal, hogy egy újpesti "szado-mazo film" forgatásán súlyosan bántalmazott két nőt - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész.
Személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt pénteken feljelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy közterületen parkoló kisteherautóban pornófilmet készítő ismeretlen ellen, mert az autó ablakán keresztül a járókelők megjelentek a felvétel hátterében.
A napokban megjelent az újságárusoknál az E.L.T.E. Gólyatábor című film, a DVD-t ebben a hónapban a felnőtteknek szóló magazinok mellé adják bónuszként. Mindez csupán néhány hónappal az ELTE gólyatáborában elkövetett nemi erőszak után. Az egyetem vezetősége – az áthallás ellenére – nem kíván foglalkozni az üggyel. A következő napokban több, a nemi erőszakkal foglalkozó konferenciát rendeznek. Az ELTE jogi kara egy, a nőkkel szemben elkövetett erőszakkal foglalkozó kampány megnyitójának ad otthont.
Összekötni a kellemest a hasznossal – ez lehet a filozófiája a világ egyik legnagyobb erotikus portáljának, a Pornhub-nak, amely a látogatóinak nyújtott szexuális élvezetet összeköti egy fontos környezetvédő programmal.
Megerőszakoltak egy tizenhétéves lányt, akinek a pszichológus szakértői vélemény szerint értelmi és erkölcsi fejlettségében nagyobb fokú elmaradás észlelhető, vagyis szellemi állapota és képességei egy 9-10 éves gyerekének felelnek meg.