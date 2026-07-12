Pornófilmen a gólyatábor

A napokban megjelent az újságárusoknál az E.L.T.E. Gólyatábor című film, a DVD-t ebben a hónapban a felnőtteknek szóló magazinok mellé adják bónuszként. Mindez csupán néhány hónappal az ELTE gólyatáborában elkövetett nemi erőszak után. Az egyetem vezetősége – az áthallás ellenére – nem kíván foglalkozni az üggyel. A következő napokban több, a nemi erőszakkal foglalkozó konferenciát rendeznek. Az ELTE jogi kara egy, a nőkkel szemben elkövetett erőszakkal foglalkozó kampány megnyitójának ad otthont.