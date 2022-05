Csányi Sándor: ki kell egyezni az EU-val és ki kell vezetni az árplafonokat

Az OTP elnök-vezérigazgatója örül, hogy a választáson nem a liberálisokat és a szélsőjobbot is magában foglaló ellenzék nyert, amelynek helyén ő egy erős középbal alakulatot látna jobbnak.

Megpróbálnám helyrehozni az Európai Unióval a kapcsolatot. Nagy szüksége van Magyarországnak ezekre a forrásokra, amik jelenleg elakadni látszanak – mondta a Forbesnek adott interjújában a Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója, aki immár 30 éve tölti be azt a pozíciót. A magyar gazdasági élet legbefolyásosabb, legstabilabb alakjaként nem is titkolta, hogy szerinte mit kell konkrétan tenni a jelenlegi nehéz helyzetben:

Márpedig – hangsúlyozta – Az ilyen intézkedések, ha tartósan fennmaradnak, elhibázottak, s erre a magyar gazdaság történetében már volt számos példa. Egyértelművé tette azt is:

Az elmúlt három évtized eredményeivel kapcsolatban sem köntörfalazott, s kifejtette, hogy „tarthatnánk előrébb”. Szerint minden kormány sokat hibázott már a kezdetek óta, itt a féktelen privatizációt, a cégek piaccal együtt való eladását, majd az uniós források rossz felhasználását említette, minden tekintetben a lengyeleket hozva fel példaként, hogy ott az agrárium is jobban fejlődött, mert „mi a csatlakozás előtti időkben inkább a veszteség finanszírozására fordítottuk az EU-s forrásokat, a lengyelek meg inkább a technológiafejlesztésre vagy fajtakorszerűsítésre”.

A bankvezető a felelőtlen költségvetési gazdálkodást is kárhoztatta, ami szerinte az elmúlt időszakokban néhányszor jellemezte az országot, és szintén hosszútávú károkat okozott. A helyreigazítások mindig sokkal többe kerültek, és fájdalmasabbak voltak, mintha a kormányok felelősen gazdálkodtak volna. Az euróról szólva, kijelentette, hogy előbb-utóbb be kell vezetni, de ehhez „erősebb és főleg hatékonyabb, termelékenyebb gazdaságra lenne szükségünk”.

Azzal kapcsolatban, hogy a fentiek tükrében a Fidesz április 3-án immár a negyedik kétharmados felhatalmazást nyerte el az országgyűlési választáson, szintén nem rejtette véka alá a véleményét:

Ki is fejtette, hogy szerinte „amikor a szélsőjobbtól a liberálisokig mindent tartalmaz egy formáció”, akkor hogy nem lehet hatékony, elvek mentén felvázolt és végig vitt gazdaságpolitikát várni.

Ugyanakkor Csányi Sándor azt reméli, hogy a jelenlegi kormány is tanul majd a hibákból, például a források, a pénzek hatékonyabb felhasználása tekintetében. Ezzel kapcsolatban kitért arra is, hogy Orbán Viktorral rendszeresen szokott beszélgetni:

Megjegyezte azonban, hogy ez a fajta „befolyása” nem jelenti azt, hogy konkrét kérései lehetnének Orbán Viktorhoz, s szerinte Magyarországon ilyen lehetősége senkinek sincs.

Az OTP vezetője az interjúban beszélt arról is, hogy egyelőre nem tervezi „leadni az operatív vezetést”, akár Csányi Péternek (másodszülött fiának) is hívhatják majd az utódját, de ennek még nincs itt az ideje, egyébként is jelenleg 3-4 embert tart alkalmasnak saját maga pótlására. A vezérigazgatói pozícióban mindenképpen marad 2026-ig, a fiúnak is bizonyítania kell még, azonban azt hozzáfűzte: az elnöki poszton ő még hosszabb ideig maradna.