Az ígéretekből fulladozás lesz, már a tervekben sem szerepel, hogy legyen légkondi a 3-as metrón

Már a tervekben sem szerepel a 3-as metró újragyártott kocsijainak utólagos klimatizálása. A BKV idén már nem számol az ehhez szükséges hitelfelvétellel.

A Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) idei, 26 milliárdos veszteséget tartalmazó üzleti terve már nem is „feltételez” az M3-as metrók klimatizáláshoz kapcsolódó hitellehívást – szúrta ki a Népszava.

A budapesti M3 metróvonalon közlekedő járművek hánytatott sorsáról már többször írtunk. A kocsikat 2016-ban 69 milliárd forintért felújítás helyett gyakorlatilag újragyártotta az orosz Metrovagonmas. Az akkor még Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat azonban takarékossági okokból nem kért bele klímát. Karácsony Gergely mostani főpolgármester még jelöltként tett ígéretet a kocsik utólagos klimatizálására. Csakhogy kiderült, ehhez az orosz gyártó hozzájárulására lenne szükség, mivel enélkül elvész a garancia. Ennek jelentősége mostanra jelentősen csökkent, mivel a szerelvényekre adott az általános jótállás már lejárt, a szállítói szerződésnek ma már csak a kocsiszekrényekre vonatkozó garanciális része él.

Márpedig a főváros közlekedési cége kényszerűségből megkezdte ezek lehívását: március végéig 1,698 millió euró értékben. Májusban lejár újabb 13 darab 3,68 millió euró értékben. A szállítói szerződés összesen 41 darab 10,96 millió eurós bankgaranciát tartalmaz. Bolla Tibor március végi tájékoztatóján nem tagadta, hogy a teljes összeg lehívása sem fedezné a korábban jelzett garanciális hibák javításának költségét. (Többek között az erősen rozsdásodó elemek cseréjét.)

A garanciális megkötések mellett eleinte jelentős bizonytalanságot okozott, hogy a szerelvények elbírják-e a berendezések súlyát. Később azonban kiderült, hogy a gyártók képesek könnyebb, kisebb klímát is szállítani, két prototípust is teszteltek. A BKV tavaly májusban feltételes közbeszerzési tendert írt ki, amelyre három ajánlat érkezett. Az egyiket érvénytelenítették, de szerződést végül egyikkel sem kötöttek a cég nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel.

Felmerült, hogy az orosz gyártó ellen indított perben követelt kötbér összegéből fedezik az utólagos klimatizálás költségét. Elég is lenne rá, hiszen a BKV követelése a kamatokkal együtt már az év elején meghaladta a 12 milliárdot, míg a költségeket előzetesen 6-10 milliárdra becsülték. Bár az infláció, a nyersanyaghiány és a többi árfelhajtó tényező hatására, ennél most már bizonyosan több kerülne. Ráadásul a per elakadt, lévén az oroszok még át sem vették a periratokat, a magyar kormány pedig óvakodik attól, hogy bármiféle nyomást gyakoroljon a Metrowagonmasra.

Maradt a hitelfelvétel. A 9,6 milliárd forint + 20 százalékos opció összegű beruházási hitel lehívása azonban a többi kölcsönszerződéshez hasonlatosan a kormány jóváhagyásához kötött, márpedig az Orbán-kabinet rendre elutasítja a főváros hitelkérelmeit. Ráadásul a BKV így is felvesz 10 milliárd forint folyószámla hitelt működésre.