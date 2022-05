Sok magyarban sérelemérzet maradt a járvány után, de a választáson is át kell lendülni, és építkezni tovább – javasolja a társadalmi szenvedés kutatója

A magyar társadalomban egyre nagyobb méreteket ölt a közöny. Honfitársaink csaknem felét nem érdeklik a társadalmi igazságtalanságok, a választókorúak közel harmada el sem ment szavazni. Könnyű lenne arra fogni, hogy fiatal a demokráciánk, nem alakult ki ez az emberekben, csakhogy már az ifjabb generáció is az apátia jeleit mutatja. Egy nemzetközi kutatás szerint az ukrán–orosz háború is a magyarokat aggasztja a legkevésbé Európában. Mi a háttere ennek a kivonulásra ösztönző, magára hagyottsági érzésnek? Hogyan teremthető meg egy újfajta, a társadalompolitikát, az intézményrendszereket is átalakító szolidaritás? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Sik Domonkos szociológussal, aki két könyvet is szentelt a társadalmi szenvedések elemzésének.

– Személyes gyötrelmek is ösztönözték, hogy a társadalmi szenvedés problémakörével foglalkozzon?

– Nem igazán. Magánemberként eléggé nyugodt, kiegyensúlyozott kö­­rülmények között élek. Az biztos motivált, hogy észrevettem, a környezetemben egyre többeknél eredményeznek mentális zavart, szorongást, depressziót a társadalmi problémáik. Ezzel együtt elsősorban tudományos érdeklődés vonzott a témához, amely egyébként nem új a szociológiában. Gondoljunk csak Marx elméleteire a kizsákmányolásról és az elidegenedésről, vagy Émile Durkheim anómia fogalmára, amely a társadalmi normák fellazulásának jelenségét jelöli. Engem kezdettől fogva azok a kritikai elméletek érdekeltek a szociológiában, amelyek azt vizsgálják, milyenek a valódi társadalmi viszonyok egy ideá­lisnak tekinthető normához képest. Csak hát az utóbbit nehéz meghatározni. Ám ha a társadalmi szenvedést választjuk kiindulópontul, reális tapasztalat felől tudjuk fölfejteni a mögötte álló szociális viszonyokat.

– Nem jelent ez átsodródást a pszichológia területére?

– Kétségtelen, hogy vannak átfedési, rivalizálási pontok, mint például családi működés. Én szeretném, hogy ezeket inkább kapcsolódási pontként kezeljük, és támaszkodjunk egymásra. A szociológia fókuszában inkább a makroszintű társadalmi hatások állnak: a gazdasági kapcsolatok, a politikai, kulturális környezet, az intézményrendszerek. Rá tud mutatni, mely szinteken hiányoznak különböző típusú erőforrások, és ez milyen gyötrelmeket jelenthet az emberek számára. Ha valaki emiatt lelki krí­zishelyzetbe kerül, nyilvánvalóan pszichológusi, esetleg pszichiátriai egyéni terápiára van szükség. A szociológia abban segíthet, hogy a fenyegető társadalmi élethelyzetekre időben tudjunk reflektálni, megelőzve a krízisállapotot. Ennek mentén akár szociálpolitikai beavatkozásra is lehetőség nyílna.

– Mai világunkban milyen társadalmi jelenségek jelentik a legsúlyosabb lelki terheket számunkra?

– A munka világában lezajló változásokat emelném ki, mert komoly hatása van a családi életre és más kapcsolatokra is. A klasszikus modernitásban az életpálya nemzetállami keretek között alakult, az ember akár nyugdíjas koráig dolgozhatott a munkahelyén. A mai, későmodern kort viszont már a globális piaci rendszer határozza meg, amely óriási flexibilitást követel. A munkavállaló így egy teljesen bizonytalan környezetben mozog. Rö­­vi­­debb idejű szerződésekhez jut, állandón fejlesztenie kell szaktudását, ha úgy alakul, át kell képeznie magát, nehezebben tud letelepedni valahol. És a tőke nem ref­lektál arra, hogy ez a hétköznapi életet szétzilálja. Az embernek ilyen keretek között nincs igazán harmonikus magánélete, nem látja előre a napjait, elszakadhat baráti közösségeitől.

– Alighanem a hagyományos családmodell sem tud működni ebben a keretben.

– Nem, főleg, ha továbbra is olyan nukleáris társadalmi egységnek tekintjük a családot, amelyre auto­matikusan rábízható egy csomó láthatatlan munka, a háztartástól a gyereknevelésen, az idősgondozáson át a mentális segítségnyújtásig. A mai társadalmi szerkezetben a napi munkaterhek mellett az egyén képtelen ellátni megfelelően ezeket a feladatokat. Amin a segélyek alig segítenek. Új társadalompolitikai megoldásokra, intézményekre lenne szükség, amelyek a létező szenvedéstapasztalatokra reflektálnának. Ösztönözni kéne például a munkavállalók differenciáltabb kezelését. Rugalmasabbá tenni a munkaszerződéseket, figyelembe véve mondjuk az alkalmazott családi viszonyait.

– Milyen veszélyei vannak, ha belátható időn belül nem történnek jelentős változások?

– Miután a modernitásban kialakult, erősen normatív társadalombiztosítási rendszer nehézségekkel küzd, egyre többen érzik úgy, hogy a problémáikkal magukra vannak hagyva, a munka világától az oktatásig. És ha nem számíthatunk társadalmi segítségnyújtásra, mi is egyre kevésbé leszünk motiváltak abban, hogy az éppen létező társadalmi szerződést, szabályrendszert érvényesnek tekintsük. És jönnek a különutas stratégiák az egyéni érdekérvényesítésre. Ami tovább roncsolja a makrotársadalmi szövetet. Ez egy veszélyes spirál, mert a szolidaritási viszonyok meggyengülése általános közönyt szül, és idővel akár a társadalom teljes szétesését eredményezheti.

– Hogyan határozná meg a megoldást jelentő irányt?

– A szabványosított, egydimenziós keretek csak kevesek igényével találkozhatnak. A problémák kezeléséhez sokkal finomabb mechanizmusokra van szükség. A szociológia ezek kialakítását segíti a hálózati társadalom modelljével. Ez szakít azzal a szemlélettel, hogy a társadalom működését, állapotát egyszerűen nagy csoportok, osztályok viszonyai mentén írjuk le. Helyette a munkatípusú, családi, baráti, kulturális, információs hálózatok szerveződésére helyezi a hangsúlyt, és próbálja feltárni, ki melyik hálózatba, miként, mennyire van beágyazódva. Ezen keresztül sokrétűbb és dinamikusabb képet lehet kapni az egyének társadalmi pozíciójáról, és a kép sokféle mozgásteret vázolhat fel. Ez alapján lehetőség nyílik az új keretek közös formálására, olyan reflektív intézményi viszonyok meg­teremtésére, amelyek az érintettek bevonásával, sajátos igényeik figyelembevételével dolgoznak ki megoldásokat. Ehhez persze mindenekelőtt demokratikus intézményi tapasztalatokra is szükség lenne, elsősorban az oktatási rendszerben és a munka világában.

– A magyar társadalomnak jelenleg súlyos nemzetközi válsághelyzetekkel kell szembenéznie. Hogyan értékeli a Covid-járvány hazai kezelését?

– Részt vehettem egy kutatásban, amely a koronavírus-járvány szolidaritási viszonyait vizsgálta. Részben társadalmi krízishelyzetről van szó. Sokak számára ez elsősorban gazdasági nehézségeket jelentett, volt, ahol a gondozási feladatok növekedtek, vagy a társadalmi intézmények, így például az oktatás átalakítása miatt lehetetlen életfeltételek alakultak ki. Sok, egymással ütköző társadalmi érdek bukkant föl, és nagy kihívás volt a kezelésük. Sajnos ezeket kevéssé sikerült tisztán artikulálni és higgadtan ütköztetni, ami ártott a társadalmi szolidaritásnak. Sokakban sérelemérzet maradt a járvány után, főleg azért, mert nem kapták meg a várt gazdasági segítséget. A lelki problémákra, a szorongásra, félelemre, összezártságra elég jól tudtak reagálni az informális kapcsolathálózatok. A gondozási munkák megnövekedett terheinek kezeléséhez viszont nem volt elég tartalék. Márpedig egy ilyen válság társadalmi megoldásokat igényel, és a szolidaritáshiány tapasztalata könnyen beindíthatja a közöny korábban említett spirálját. Véleményem szerint

Amiatt sem, mert elmarad a tanulságokat feltáró, nyilvános, kollektív gyászfolyamat. A járványt a lecsengés időszakában mindenki próbálja inkább elfelejteni. Pedig érdemes lenne beszélni a tapasztalatokról. Arról, milyen stratégiák közül választhattunk, hogyan működtek a társadalmi intézményeink.

– Az ukrán–orosz háború is súlyos kérdéseket vet fel. Mivel magyarázható, hogy maximálisan kívül akarjuk helyezni magunkat a konfliktuson, nem vállalunk fel határozottabb szolidaritást, nem keressük az eszközeit a béke megteremtésének?

– Ebben egyértelmű a kormány politikai felelőssége. Ez a háború szerintem történelmi sorsforduló. A morál újra élesen jelenik meg a politikában, míg hosszú évek óta úgy tűnt, hogy az egyszerű hatalomtechnikai, kommunikációs kérdéssé vált. A második világháború után a náci Németország és a holokauszt határozott elítélése olyan morális keretbe helyezte a történelmi emlékezetet, amelyre ráépült az új európai identitás. A mostani háború hasonló hatást vált ki. Meglepően gyors és határozott a NATO és az Európai Unió Ukrajna melletti összefogása. Ami azt jelzi, hogy itt morális felkiáltójel van. A Fidesz úgy döntött, hogy ezt negligálja, és a választási győzelem érdekében inkább az emberek félelemérzetére játszik rá. Mondhatjuk, hogy a társadalmi elvárást érezte meg, csakhogy soha nem egyértelmű, mi kell a társadalomnak. Az emberekben kétségtelenül él a félelem, de ott van bennük a morális érzület is. A politikai kommunikáció mindkettőre rá tud erősíteni. Persze, hogy a bezárkózó félelem vagy inkább a morális értékek melletti kiállás kerekedik felül az emberben, attól is függ, milyen tapasztalatai vannak személyes életében a két opcióról. És itt megint előjön a szolidaritás sérülésének problémája. Ha a kiállás irányába akarunk mozdulni, előbb a saját szolidaritási viszonyainkat kéne kicsit rendbe tenni. Aminek első feltétele, hogy rendszerszerűbben, tágabb társadalmi összefüggésekben lássuk, hogyan épülnek rá a különféle társadalmi stratégiák és reakciók az elsődleges szenvedéstapasztalatokra.

– Mennyire erősítheti a társadalmi közönyt az ellenzéki szavazótábornak a választási vereséget követő depressziója?

– Észlelési torzítás, hogy most bármi eldőlt volna hosszútávra. Túl kell lendülni ezen a választáson, el kell gyászolni, és építkezni tovább. A késő modernitásban a politika irányítási potenciálja jóval kisebb, mint korábban, amit az intenzívebb kommunikációval próbál elfedni. Fel kell ismernünk, hogy alapvető problémáink nem egy adott kormányhoz, hanem inkább globális kapitalimus ellentmondásaihoz vagy a klíma átalakulásához vagy a globális gazdasági folyamatokhoz kötődnek. Ennek figyelembe vétele nélkül nem lehet reális alternatívákról gondolkozni. Nem érzem úgy, hogy megszűnt volna az érdemi problémákkal való küzdelem játéktere. Ismétlem, a társadalmi építkezés, a szolidaritási viszonyok alakítása a fontos, ami független attól, ki van kormányon. Nem a nulláról kell indulni, hiszen rengeteg elképzelés működik már, főleg a civil szférában. Ezeknek a tapasztalatait kéne becsatornázni a társadalmi létbe, politikai pártokat is megnyerve képviseletükhöz. Nem kell hát tehetetlennek éreznünk magunkat, mert vannak jól belátható feladatok, és lehet csatlakozni értékrendünknek, érdekeinknek megfelelő kezdeményezésekhez.