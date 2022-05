Idén újra lesz Sziget

Két év kihagyás után a Hajógyári-sziget ismét otthont ad az augusztusi könnyűzenei rendezvénynek. A jegyárak euróban maradtak, forintban kilőttek.

Két év kihagyás után, augusztus 10-15 között, ismét megrendezik a Sziget-fesztivált – jelentette be tegnap Kádár Tamás, a szervező Sziget Zrt. cégvezetője a fővárosi Hard Rock Hotelben tartott sajtótájékoztatón. A Hajógyári-sziget 1993 óta immár 28. alkalommal ad otthont a könnyűzenén kívül számos más művészeti ágnak is otthont adó rendezvénynek.

Az idei Nagyszínpad húzónevei közé tartozik Justin Bieber, Calvin Harris, a Kings of Leon, Dua Lipa, az Arctic Monkeys és a Tame Impala – közölte Csiszár Virág booking-menedzser. Új helyszínként a dropYard színpad a hiphopzenének ad otthont. Visszatér a Samsung Colosseum nevű tánctér, a vezető technó-DJ-ket felvonultató Ticketswap Party Aréna, az alternatív zenéknek pedig a FreeDome ad helyt. A feltörekvő zenekarok az ibis X ALL Európa Színpadon lépnek fel, a Global Village talán leginkább a világzenei színpad utódjának tekinthető, a Tribute Színpadon pedig tisztelőik a rockzene olyan nagyjait elevenítik fel, mint a Guns N' Rosest, a Red Hot Chili Pepperst, a Nirvanát, a Green Day-t, vagy épp az ABBÁ-t. Mindemellett több tucat, nem szigorúan vett könnyűzenei programhelyszín is várja a látogatókat. Az idei kínálatban is helyt kapott az LMBTQ-közösségnek szánt Magic Mirror, de kifejezett Színház-sátor nem lesz.

Kardos József programigazgató szerint a látogatók idén körülbelül 800-1000 program közül választhatnak. A fellépők több mint félszáz országból érkeznek. Bár reklámjaikban – 2018–2019-től eltérően – az antirasszizmus, a háborúellenesség és a szeretet idén kevésbé kap hangsúlyt, Kardos József megerősítette: a Sziget továbbra is kiáll eme értékek mellett. Az ukrán-orosz háborúra utalva Kádár Tamás leszögezte: látogatóikat semmilyen módon nem szűrik. Bíznak abban, hogy – amiként a korábbi évek során is – az esetlegesen egymással konfliktusban lévő államok polgárai a Szigeten békésen buliznak. Kérdésünkre leszögezte: jelenleg Magyarországon nincsenek nagyrendezvényekre vonatkozó Covid-korlátozások, de a Sziget egészségügyi helyzete eddig is párját ritkította. Bíznak abban, hogy augusztusra külföldi látogatóikat sem ütköznek semminemű utazási korlátozásba. Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója emlékeztetett: a Fővárosi Közgyűlés további 5+5 évre szóló szerződéssel biztosította a területet.

Bár Kádár Tamás nem titkolta, hogy a Sziget Zrt. számára komoly veszteségeket hozott a két év kihagyás, maga a sajtóesemény a „business as usual” hangulatában telt. Mivel a járvány lecsengésével az összes európai versenytársuk a legmagasabb sebességbe kapcsolt, nekik sincs más út, mint a lehető legvonzóbb kínálat összeállításával „újra pályára tenni” a Szigetet – fogalmazott lapunknak a főszervező. Fő tulajdonosuk, az amerikai Providence Equity Partners belátja, a mostani időszak az építkezésé – tette hozzá.

A Sziget-jegyárak tapasztalataink szerint folyamatosan változnak. Jelenleg egy 6 napos bérlet 120 ezer, egy napijegy pedig 28-30 ezer forint. Idén is számos jegytípus vásárolható: a 6 napos diákjegy 70 ezer, de számos VIP-belépő is választható. Kádár Tamás szerint a jegyárak az igények függvényében és a kereslet ütemében emelkednek. Úgy tudjuk, a rendezvény ideje alatt körülbelül 35 ezer forintos napi- és 140 ezer forint körüli bérletárak várhatók. Azt, hogy az utolsó, 2019-es Szigeten a helyszíni bérlet 110 ezer, a napijegyek pedig 27-29 ezer forintba kerültek, vagyis áraikat több mint tíz százalékkal emelték, a főszervező elsősorban a forint gyengülésével magyarázta. Ez és az infláció együtt akár nagyobb áremelést is szükségessé tett volna. Euróban nem nőttek a tarifák (igaz, idén egy nappal rövidebb az esemény).

Kérdésünkre kifejtette: jegyeik minden korábbinál gyorsabb ütemben fogynak. 2020 márciusáig az akkor elmaradt fesztiválra jegyet vásárlók negyede – több ezer rajongó - nem váltotta vissza belépőjét, akik most ezzel további költségek nélkül beléphetnek. Látogatóik változatlanul főképp britek, hollandok, franciák, németek és olaszok. A hazai közönség érdeklődése még kérdéses, mert ők jellemzően később és napijegyet vásárolnak.

A Sziget Zrt. idén jelentkezik az elmúlt két év során szintén elmaradt Volt és Balaton Sound Fesztivállal, illetve az ingyenes Gyerek Szigettel is.