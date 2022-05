Hatalmas huszárvágta volt a Giro élbolya mellett Martonvásárnál (videó)

Remek kis performansz volt, az biztos.

Szinte mindenhol hatalmas érdeklődés várt a Giro d’Italia mezőnyét.

Nem volt ez másképp Martonvásár közelében sem, ahol a Szent László Huszáregyesület adott elő egy látványos produkciót:

The Giro d'Italia is not just about cycling: it's about folklore, tradition and lots of fun ????



cc: Saint László Hussar Association Martonvásár#Giro pic.twitter.com/tqIgi4o3TK