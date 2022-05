Komáromi Zoltán megválik az orvosi praxisától, 67 évesen cseréli a gyógyítást a parlamenti politizálásra

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter frissen benyújtott 70 oldalnyi előterjesztésével kezd.

Eladja a praxisát, mert teljes erejével a képviselői munkára kíván koncentrálni a DK-s Komáromi Zoltán – tudta meg lapunk. A szegedi gyökerű szakember 67 évesen cseréli a gyógyítást a parlamenti politizálásra.

– Egyelőre minden nagyon új, ismerkedem a parlamenti munkával, kezdésként már hozzáláttam Gulyás Gergely kancelláriaminiszter frissen benyújtott 70 oldalnyi előterjesztéséhez – mondta Komáromi, hozzátéve: praxisa átadása sem megy egyik napról a másikra. Már megvolt a vevő, amikor kiderült, hogy az illető orvosnak csak később lesznek meg a feladat végzéséhez szükséges vizsgái. Így addig a szomszéd körzet orvosa helyettesíti, valamint önkéntes segítőként még Komáromi is dolgozik havonta néhány napot. – Nem is bánom, hogy így alakult, mert van olyan páciensem, akinek a gondozását nem tudom abbahagyni ilyen gyorsan. Egy nyugdíjas betegemnek például félbemaradt a lábszárfekélyének a kezelése, mert aki addig gondozta, éppen abbahagyta az otthonápolást. Neki kell keresnem egy új megoldást, a dolog sürgető, mert különben a gyermektenyérnyi fekélye könnyen elfertőződhet. Eddig nem jártam sikerrel. Ez is azt mutatja mennyire működik az egészségügy – mondta az újdonsült parlamenti képviselő.

Arra a kérdésünkre, „megolajozhatja-e” az ellátást önmagában az, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyett most a jelek szerint a belügy alá kerül az egészségügy, Komáromi Zoltán azt válaszolta: az ágazatnak saját tárcára van szüksége.

– vélekedett a szakember.

Arra a felvetésünkre, hogy logikus lenne, ha a DK-frakció őt jelölné a Népjóléti Bizottság a pártnak szánt, de üresen maradt elnöki posztjára, Komáromi Zoltán kitérően reagált. Mint mondta: ha így lenne, örülne. De most még nem tudni mi lesz a frakció döntése. Mint arról írtunk, Gyurcsány Ferenc pártja a bizottság elnökeként Varjú Lászlót jelölte, akinek személyét a posztra Kövér László házelnök nem fogadta el.