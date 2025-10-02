Megint átverték a doktorokat

Az egészségügyi államtitkár korábbi szóbeli ígérete ellenére a humántárca mégis vizsgálatok elvégzéséhez és új dokumentumok kitöltéséhez köti a praxisoknak ígért idei támogatás utalását. A szakma nemcsak emiatt háborodott fel, a Magyar Orvosi Kamara az egészségbiztosító és más háttérintézmények felszámolása ellen is tiltakozik. Elnökük, Éger István szerint a bértárgyalásokon sem jutottak előbbre, a kormány még azt sem mondta meg, idén mennyit szán a béremelések elindítására.