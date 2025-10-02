Zugló polgármestere köszönetet mond a szakembereknek az egészségügyi államtitkárnak a háziorvosokat megalázó botrányos nyilatkozata után.
Az egészségügyért felelős államtitkár a kórházi adósságokkal kapcsolatban azt mondta, hogy reményei szerint márciusban újabb tartozásrendezés lesz.
A praxisvezetőket viszont jogszabály kötelezi az emelt bér kifizetésére. Vagyis az az orvos, aki az augusztus bérrel nem adja oda munkatársának az emelést is, jogszabályt sért.
Takács Péter úgy véli, annyi pénzt költöttünk módszertanra az elmúlt évtizedekben itt az ideje ezekből a legjobbakat kiemelni és átültetni a gyakorlatba.
A szakállamtitkár részletesen ismertette a terveket, amelyeket először két hete, a belügy állománygyűlésén vázoltak fel az ágazat képviselőinek.
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter frissen benyújtott 70 oldalnyi előterjesztésével kezd.
Jövőre aneszteziológiai és intenzív terápiás, belgyógyászati, foglalkozás-orvostani, gasztroenterológiai, kardiológiai, esetleg urológiai, sebészeti vagy reumatológiai szakvizsgával is betölthető háziorvosi praxis az önkormányzattal szerződve.
Érdekesség, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) listája szerint 468, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint már 542 praxis áll üresen.
Szabó János doktor egy német kisvárosban, háziorvosként kezdett új életet. Helyszíni riportunk Nordenhamból.
Húsz éve ajándékként kapták a háziorvosok a körzetet, hogy annak eladásával egészítsék ki a nyugdíjukat. Csakhogy ma már alig tudják eladni.
A háziorvosi praxisokban dolgozó ápolók fele nem kapja meg a nekik járó, 20 ezer forintos kiegészítő díjazást – állítja a Medicalonline, amely a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) átfogó alapellátási felmérését idézi.
Az egészségügyi államtitkár korábbi szóbeli ígérete ellenére a humántárca mégis vizsgálatok elvégzéséhez és új dokumentumok kitöltéséhez köti a praxisoknak ígért idei támogatás utalását. A szakma nemcsak emiatt háborodott fel, a Magyar Orvosi Kamara az egészségbiztosító és más háttérintézmények felszámolása ellen is tiltakozik. Elnökük, Éger István szerint a bértárgyalásokon sem jutottak előbbre, a kormány még azt sem mondta meg, idén mennyit szán a béremelések elindítására.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) határozottan visszautasítja azt a rendelettervezetet, amely szerint az idei évre juttatandó tízmilliárd forint egy részét csak pluszadminisztráció fejében kapnák meg a praxisok.