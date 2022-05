Elfogytak a fiatalok: a pedagógusok jelentős része 50 év feletti, több olyan iskola is van, ahol 20–29 éves tanár egyáltalán nincs

A 30-39 éves pedagógusok aránya nagy mértékben, 26-ról 16 százalékra csökkent az iskolákban - derült ki egy friss felmérésből.

A közoktatásban dolgozó pedagógusok jelentős része 50 éven felüli, és csak töredékük tartozik a 20-29 éves korosztályba – derült ki a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ adataiból. Az 50-64 év közötti korosztályba 58,3 ezren tartoznak összesen, ez a tanárok több mint 40 százaléka. A 40-49 évesek 46,2 ezren vannak, a 30-39 év közöttiek 23,5 ezren. A 20-29 éves tanárok száma rendkívül alacsony, mindössze 11,3 ezer, ami a pedagógustársadalom körülbelül 7 százaléka.

Mindezt alátámasztja az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság-Tudományi Intézetének idén publikált, “A közoktatás indikátorrendszere 2021” című kiadványa, amely arra a megállapításra jutott, hogy 2010-2019 között átlagosan egyre idősebb pedagógusokat foglalkoztatott a közoktatási rendszer. A vizsgált időszakban a 30 évesnél fiatalabb tanárok 8-ról 7 százalékra, a 30-39 éves korcsoport aránya rendkívül nagy mértékben, 10 százalékponttal, 26-ról 16 százalékra csökkent. Ezzel szemben az 50-59 éves pedagógusok aránya 30-ról 35 százalékra nőtt, a 60 évesnél idősebb tanárok aránya pedig 2-ről 10 százalékra. Az általános iskolákban településtípusok szerint Budapesten dolgoznak viszonylag a legnagyobb arányban fiatalabb tanárok, de a pedagógusok csaknem fele itt is 50 év feletti volt.

Az elemzés kitér a pályakezdő tanárokra is, akiknek 2010-2019 között csekély mértékben, kevesebb, mint fél százalékponttal nőtt az arányuk. A kiadvány szerzői szerint a pályakezdők 1 százalék körüli aránya nem elég ahhoz, hogy pótolja a nyugdíjba vonuló pedagógusokat, és hosszú távon is biztosítsa az utánpótlást. Hozzátették: ez az arány akkor sem lenne elég, ha a tanárok kormegoszlása a mostaninál egyenletesebb lenne. Jelenleg több mint kétszer annyi pályakezdő tanár kellene, mint amennyi az utóbbi években volt, hogy az utánpótlás biztosítva legyen. A tanárképzés azonban továbbra sem vonzó: mint a Népszava megírta, idén mintegy 12 ezren jelentkeztek pedagógusképzésre, ami ezerrel kevesebb felvételiző tavalyhoz képest. Ráadásul akiket felvesznek és el is jutnak a diplomáig, kevesebb mint felük marad a pályán.

A tanárok elöregedésére és a fiatalok hiányára évek óta figyelmeztetnek a pedagógus érdekképviseletek. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nemrég egy fotókampányt is indított a probléma szemléltetésére: nem egy olyan iskola jelentkezett, ahol 20-29 éves pedagógusok egyáltalán nincsenek. A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet szerint a mostani bérviszonyok mellett ez nem meglepő: egy pályakezdő tanár alig keres többet nettó 200 ezer forintnál, amivel az önálló életét nem tudja elkezdeni, és leghamarabb pályája vége felé számíthat arra, hogy fizetése – a minősítési fokozatoktól függően – megközelítse vagy meghaladja a nettó 300 ezer forintot. A PDSZ szerint minimálisan 45 százalékos béremelésre lenne szükség, hogy legalább a fiatalok pályaelhagyását mérsékeljék.