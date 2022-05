Szilágyi György szerint a Jobbik hazudik, mindenki tudott a nemi erőszak kísérletről

A párt alelnöke azt is mondta, sokakban csalódott, nem biztos a folytatásban sem.

Hazugsággal vádolja a pártvezetést Szilágyi György, a Jobbik alelnöke, miután a párt közleményében azt írta, nem volt információjuk arról, hogy a politikus élettársa ellen nemi erőszakot kíséreltek volna meg - közölte az ATV Híradója.

Szilágyi György arról számolt be, hogy az eset után közvetlenül tájékoztatta Jakab Péter Jobbik-elnököt, a párt viszont ezt tagadta, állításuk szerint csak a múlt héten értesültek róla, amikor Szilágyi élettársa a párt etikai bizottságához fordult, a beadvány megérkezése után pedig azonnal megindították az ügy kivizsgálását. A csatorna kereste Jakab Pétert, de nem érte el, valamint Szabó Gábor pártigazgatót is, aki szintén csak annyit mondott, hogy nem szeretne többet mondani annál, mint amit a közleményben kiadtak. Szilágyi György szerint azonban a párt hazudott:

A politikus az ATV Egyenes Beszéd című műsorának is vendége volt, ahol arról beszélt, hogy bár jó emberek is vannak a pártban, sokakban csalódott az elmúlt időszakban, így végig kell gondolnia, akarja-e folytatni a közös munkát. Azzal kapcsolatban, hogy miért vártak ennyit a feljelentéssel, azt mondta, abban bíztak, hogy a vezetőség lépni fog az ügyben, de elismerte azt is, hogy nem akarták, hogy a kampány időszaka alatt lásson napvilágot az ügy. Továbbá állítása szerint élettársa mostanra ért el lelkileg abba a fázisba, amikor már volt elég bátorsága ezt a lépést megtenni. A Jobbik alelnöke leszögezte, tudja, ki az a politikus, aki megkísérelte megerőszakolni élettársát, de nevét nem akarta kimondani. Azt viszont elárulta, hogy az illető felhívta őt az eset után reggel és azt mondta, hallotta miről pletykálnak, de ő annyit ivott, hogy nem emlékszik semmire.

Bár Szilágyi nem tartja ellenlábasának Jakab Pétert, leszögezte, hogy nem szabadna eltussolni az ilyen ügyeket. Hozzátette, a bűncselekményt egy ember követte el, a pártban pedig jó emberek is vannak, de most rájuk is ráég a bélyeg. Sokakban csalódott az elmúlt időszakban és bár újraindult az alelnöki posztért, végig kell gondolnia, hogy a továbbiakban akarja-e a közös munkát folytatni. A holnapi tisztújító kongresszuson majd kiderül, hogyan tovább - jelezte. Végezetül rögzítette azt is, hogy minden hasonló esetben ki kell állni az áldozat mellett, nem pedig a bűnösöket „mosdatni”.