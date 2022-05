Kiadták a rendeletet a tálibok, a nők ezután csak az egész testüket elfedő ruhában léphetnek ki az utcára

Az afganisztáni iszlamista szélsőségesek legfelsőbb vezetője azonnali hatállyal elrendelte a burka viselését nyilvános helyeken.

A radikális iszlamista tálibok tavaly augusztusi hatalomra jutása óta ez a legszigorúbb jogkorlátozásuk a nőkkel szemben.

Hibatulla Ahundzada molla legfelsőbb vezető arra hivatkozott a rendeletben, hogy a burka viselése megfelel a hagyományoknak, illetve tiszteletet parancsol a nők iránt. A nem nagyon fiatal és nem nagyon idős nőknek az arcukat is el kell fedniük, amikor nem családtag férfival beszélnek, hogy ne legyenek kihívóak – olvasható a dokumentumban. Ha a nőknek nincs fontos dolguk otthonukon kívül, akkor jobb, ha otthon maradnak – dűzte hozzá a molla.

Az erkölcs terjesztéséért és bűnmegelőzésért felelős minisztérium szóvivője szombati sajtótájékoztatóján azt mondta: ha egy nő nem tartja be a rendeletben előírtakat, akkor apját vagy legközelebbi férfi rokonát veszik elő, felkeresik az otthonában, vagy rosszabb esetben bebörtönzik vagy elbocsátják állami állásából.

It is hard to comprehend but the Taliban today imposed one of the harshest restrictions on Afghanistan's women since seizing power, ordering them to wear the all-covering burqa in public. This is on top of banning women from many government jobs and girls from secondary education pic.twitter.com/tZxo4hRI6M