Digital-Media Hungary: Élőben streamelt tartalmak és beszélgetések

Május 10-11-én rendezik a Digital-Media Hungaryt a siófoki Hotel Azúrban. A konferencia főképp a versenypiaccal, a kereskedelemmel, a kommunikációval, a médiával és nem utolsósorban az emberrel foglalkozik. Azok, akik nem tudnak személyesen jelen lenni, nem maradnak le az izgalmas médiapiaci és digitális trendekről, ugyanis a Lounge Grouppal közösen, élőben streamelnek extra tartalmakat és beszélgetéseket.

„Kiemelten fontosnak tartjuk a kollégák, ügyfeleink, partnereink szakmai fejlesztését, emiatt szerveztünk Csermely Ákossal közösen egy olyan programot az idei konferenciára, amely az otthon maradóknak is szakmai tudást és érdekességet tud nyújtani” – mondta el Hidvégi Krisztina, a Lounge Group médiaigazgatója. Ezek a tartalmak a médiapiaci kérdések mellett számos közéleti témáról is szólnak majd. A magyar médiapiac legjobb szakemberei érkeznek a Lounge Group standjához, közöttük lesznek olyanok, akik a konferenciateremben is prezentálnak különböző témákban. A vendégek között találjuk többek között Gundel-Takács Gábor újságírót, műsorvezetőt; Porkoláb Imrét, a Pentagon stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadóját; Forgács Mariannt, a Be Social közösségi média szakértőjét.

A bárki számára elérhető beszélgetéseket az event.lounge.hu oldalon lehet majd élőben követni.