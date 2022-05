Megszűnik a koronavírus-tesztelés az Izraelbe érkezéskor

A koronavírus-járvány izraeli visszavonulása nyomán május 20-tól elfogadják a külföldi, 24 órával az Izraelbe indulás előtt elvégzett antigéntesztet is, nem lesz kötelező az érkezés utáni PCR-tesztelést.

Május 20-tól megszűnik a koronavírus-tesztelés Izraelben a tel-avivi Ben Gurion repülőtérre való érkezés után - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.

Nicán Horovic egészségügyi miniszter a Twitteren azt is közölte, hogy továbbra is megőrzik a reptéri vizsgálatokhoz kiépített rendszert, hogy szükség esetén gyorsan újra tudják indítani.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint több mint 35 ezer teszt elvégzésével 1773 új vírushordozót azonosítottak szombaton, 5,02 százalék volt a pozitív eredmények aránya. Jelenleg 16 377 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 24 530-an vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.

A tárca jelentése szerint jelenleg a kórházakban fekvő 459 beteg közül 132-nek súlyos az állapota, 53-an lélegeztetőgép segítségére szorulnak, és hatan műtüdővel lélegeznek.

A koronavírus-járvány kezdete óta 4 091 263 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok a mintegy 9,4 millió lakosú országban.

Izraelben jelenleg csak egy település tartozik az "erősen fertőzött" kategóriába, 17 helység minősül közepesen, 118 pedig enyhén fertőzöttnek, és 144 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.

Tavaly december vége óta 6 707 311 ötévesnél idősebb izraelit - az ország lakosságának 72,09 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4 489 086-an kaptak, és 803 604-en adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást is.

Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 747-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban hatan vesztették életüket, ami 71,4 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.