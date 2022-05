A szégyenen túl – Mundruczó Kornél filmje után Budapesten a színházi változat is

A családi tabuk és az előítéleteink mélyrétegeibe avat be a Pieces of a woman. A filmváltozat után az eredeti lengyel színházi adaptációt is láthattuk a Vígszínházban.

„Szültem egy gyereket, aki meghalt. Ez nem szégyen” – mondja a Pieces of a woman című darab főszereplője az előadás vége felé. Nem tudunk szabadulni ezektől a mondatoktól, mint ahogy a TR Warszava lengyel teátrum vígszínházi vendégjátékától sem. Az előadást Mundruczó Kornél rendezte Lengyelországban 2018-ban, később amerikai filmet is készített a történetből. Az alkotás executive producere Martin Scorsese volt, Vanessa Kirby brit színésznőt pedig Oscar-díjra is jelölték az alakításáért és díjazták a Velencei Filmfesztiválon is. Most a Budapesti Tavaszi Fesztivál jóvoltából két este a mű eredeti lengyel színházi változatát láthatta a magyar közönség.

Az előadás egy csaknem félórás filmmel kezdődik. Egy otthonszülésnél vagyunk és a szülés előkészületeit és magát a szülést a vászonról látjuk. Az apa néha kisétál a vászonról a színpadra, de aztán visszamegy. Nagyon közeli, amit látunk. Gesztusok felnagyítva, mégis nagyon egyszerűen és természetesen. De ez igaz az egész előadásra. Mind a hét színész annyira természetesen, eszköztelenül, de annál inkább hatásosan játszik, hogy ilyet nagyon ritkán látni. Mundruczó színházban és filmen is kedveli ezt a fajta játékmódot és vannak is ezt fantasztikusan művelő színészei, mint például Monori Lili. Itt Justyna Wasilewska játssza a főszerepet. Egy nőt, aki otthon akar szülni és ettől semmi sem tántorítja el, még a folyamatosan közbejövő bonyodalmak sem. Döntést hoz és kitart mellette. A filmes és aztán a színpadi részben is olyan erővel és hittel van jelen, ami egészen kivételes.

A hitet a rendező hozta szóba egy a pesti vendégjáték kapcsán készült beszélgetésben. Mundruczó azt mondta, hogy a lengyel színészek hittel játszanak. A történet írója Wéber Kata, aki maga is színésznő, ehhez még hozzátette, hogy a magyar színészek inkább karaktereket ábrázolnak. Nem igazságos persze ez az összehasonlítás, de az előadásban szereplő minden lengyel színész, mint már említettem, olyan mintha önmagát játszaná, nem alakít, hanem egyszerűen jelen van. Ez az előadás legnagyobb élménye. A színészi jelenlét önfeledtsége.

A történet a szülést követően, ahol az anya elveszti végül a babáját egy családi összejövetelre fut ki, és itt lassan, de biztosan eljutunk a mélyrétegekig. A család minden tagjáról lehámlik a szerepjáték okozta máz, mindenki kimutatja milyen is valójában. De ez a folyamat nagyon aprólékosan, részletgazdagon felépített az előadásban. Vannak persze kiugró jelenetek, például a két testvér szalagos tánca, vagy a női főszereplő zuhanyzós epizódja, amikor közben újra találkozik gyerekkori emlékeivel. A drámai csúcspontok is nagyon pontosak. Olyan az egész, mint egy jól konstruált zenemű.

Közben arról tudósít a dráma, hogy mennyire nem tudunk még mindig túllépni az előítéleteinken és a családi tabukon. Mindig hibást keresünk. Ahelyett, hogy hagynánk a körülöttünk levőt élni, hogy lehessen olyan, amilyen. Még akkor is, ha a közös utat súlyos veszteségek is kísérik.

Wéber/Mundruczó: Pieces of a woman. Szereplők: Dobromir Dymecki, Monika Frajczyk, Magdalena Kuta, Sebastian Pawlak, Justyna Wasilewska, Izabella Dudziak, Julia Wyszyńska. Rendező: Mundruczó Kornél. A TR Warszawa előadása, Vígszínház, Budapesti Tavaszi Fesztivál