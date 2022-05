Ötvenkilenc év óta először nem a királynő ismertette az új parlamenti ciklus törvényhozási programját

II. Erzsébet tévén követte az eseményeket, de lemondása változatlanul kizárt.

Kedden a szokásos és világszerte csodált külsőségek közepette nyílt meg a westminsteri parlament 2022-2023-as ciklusa, ám ötvenkilenc év óta először fordult elő, hogy a ceremónia középpontjában nem II. Erzsébet állt. 1963-ban negyedik gyermekével, Eduárddal volt várandós.

Ahogy ebbe a brit társadalom az elmúlt hónapokban már beleízlelt, a Buckingham-palota csak az utolsó pillanatban jelezte közleményében:

Károly herceg és Kamilla, Cornwall hercegnéje a legutóbbi "Queen's Speechekre" is elkísérte Erzsébetet, Vilmos, Cambridge hercege viszont most debütált a fontos eseményen. A helyettesítés hivatalos formát öltött, amennyiben az udvar "Letters Patent"-et, kiváltságlevelet bocsátott ki, felhatalmazva a hercegeket az uralkodó egyszeri képviseletére. A trónörökös flottatengernagyi katonai egyenruhájában, Vilmos frakkban jelent meg. II. Erzsébet trónját üresen hagyták. Ebben az évben a 96. születésnapját áprilisban betöltött Erzsébet egyedül a tavaly elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg emlékére rendezett istentiszteleten jelent meg nagy nyilvánosság előtt. A hivatalos kommunikáció szerint a trónra lépésének 70. évfordulóját ünneplő június eleji négynapos rendezvény során is csak közvetlenül a műsorok előtt derül ki, képes- e a részvételre.

Az új parlamenti évad programján 38 új törvény szerepel, melyek zömének alapvető célja a Konzervatív Párt pozíciójának megerősítése a múlt heti helyhatósági választásokon elszenvedett veszteségei után. Több előterjesztés teszi lehetővé korábbi EU-kompatibilis törvények visszavonását, egyben a Brexit által lehetővé tett reformok megvalósítását. Ellentmondásosnak hangzott és nyilván heves viták tárgya lesz az a terv, mely az eddiginél komolyabb fellépést helyez kilátásba az Extinction Rebellion erőszakmentes polgári engedetlenségi mozgaloméhoz hasonló rendzavaró tüntetések aktivistáival szemben. A trónbeszéd szerzője, Boris Johnson ígérete szerint leleményességgel, szenvedéllyel és kemény munkával ugyanúgy átsegíti az országot a Covid okozta gazdasági sokkon, mint ahogy magát a járványt sikerült visszaszorítania.

A parlamenti megnyitó egyik legérdekesebb eleme, amint a ceremóniamester, a Black Rod invitálására az alsóház átvonul a lordok házába és a rövid úton egymás mellett haladnak és beszélgetésre kényszerülnek a kormány és az árnyék-kormány megfelelő tagjai. Boris Johnson és Sir Keir Starmer interakciója egy tory képviselő szerint abból állt, hogy a kormányfő tréfásan megkérdezte, "jó volt- e a hétvégéje"? Az ellenzék vezére még hétfő este kesztyűt dobott a kormányfő elé, amikor a hétvégén kiéleződött "beergate" nyomán bejelentette, lemond tisztségéről, amennyiben az illetékes durhami rendőrség pénzbüntetésre ítéli a Munkáspárt helyi irodájában múlt év április 30-án sorra került sörözés és curryevés miatt. A Labour első embere a Downing Street 10-i sorozatos járványügyi szabálysértések miatt hónapok óta ostorozza a kormányfőt, ismételten visszalépésre szólítva őt fel, amiért a bulikon való személyes részvételét tagadva félrevezette a parlamentet.

Az észak-angliai Durham-ben történtek hosszabb ideje ismertek, ám különösen az esetről kiszivárogtatott videofelvételek és a jobboldali bulvárlapok, a Daily Express és a Daily Mail hétvégi támadásai kiélezték a helyzetet. Sir Keir váltig állította, hogy nem sértettek törvényt, amikor az elhúzódott megbeszélések közben megittak egy korsó sört és ételfutárral berendeltek egy indiai curryt. Az ügyészség korábbi vezetője utalt arra, hogy "ha a rendőrség pénzbüntetést ró ki rá, jogi síkra terelődik az ügy és az ezzel kapcsolatos álláspontja ismert". Helyettese, a 30 személyt érintő összejövetelen megjelent Angela Rayner hasonlóan kardjába készül dőlni, ha vétkesnek minősül. Mint Sir Keir nevelő hangsúllyal közölte, "fontos dologról van szó. A brit közösség olyan politikusokat érdemel meg, akik betartják a szabályokat, a legmagasabb etikai normákhoz tartják magukat és az ország sorsát a maguké elé helyezik. Tőlem mindig meg fogják ezt kapni". Sokan érzik úgy, hogy Sir Keir "az erkölcs főpapjának" szerepében tetszeleg és a tét miatt óriási nyomás alá helyezi a durhami rendőrséget. A Munkáspárt vezetője rendkívüli személyes kockázatot vállalt és végeredményben Boris Johnsont is magával ránthatja a süllyesztőbe.