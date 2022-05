Új eljárás lesz az elsőfokon 4,5 év börtönre ítélt pécsváradi polgármester ügyében

A vád szerint a városvezető és társai több mint 700 millió forintos kárt okoztak uniós és állami mezőgazdasági támogatások jogtalan lehívásával, valamint fiktív számlák kibocsátásával.

A Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte és a Szekszárdi Törvényszék a Pécsvárad polgármestere és öt társa ellen költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt 2021 júniusában meghozott ítéletét, az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította – derült ki a bírósági portálon kedden ismertetett, másodfokon meghozott döntésből. Zádori Jánost, aki 2014 óta független polgármestere a Baranya megyei városnak, korábban négy és fél év börtönre, valamint több mint 239 millió forint vagyonelkobzásra ítélték bűnsegédként és társtettesként elkövetett költségvetési csalás miatt. Továbbá a börtönbüntetés mellett Zádorit 20 millió forint pénzbüntetéssel sújtotta és 6 évre eltiltotta gazdasági szervezetek vezetésétől.

Az elsőfokon megállapított tényállás szerint a vádlottak, különböző gazdasági társaságok képviselőiként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megtévesztésével, állattartó telepek – konkrétan egy tojótyúktelep – korszerűsítése, illetve technológiai berendezések korszerűsítése jogcímén jogtalanul igényeltek és hívtak le európai uniós és állami támogatásokat. Ezzel 714 millió forint vagyoni hátrányt okoztak, s a vádlottak emellett fiktív számlák kibocsátásával a költségvetésnek is 10,8 milliós vagyoni hátrányt okoztak.

A most hatályon kívül helyezett ítélettel a polgármesterrel együtt három vádlottat ítélt szabadságvesztésre, míg további hármat felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre. Az akkori döntés ellen az ügyészség, valamint a vádlottak és védőik is fellebbezést jelentettek be. A nem jogerős ítéletre a polgármester akkor Facebook-oldalán reagált, s „az egész ceremóniát komolytalannak” nevezte, s azzal nyugtatta a helybélieket, hogy „nem megyek börtönbe egyelőre, és nem is szeretnék”.