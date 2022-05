Pécsi buszper: Bánki Erik véletlenül volt épp ott és pont akkor

Baranya meghatározó fideszes politikusa állítja, csak koncertre ment Hollandiába ugyanakkor, amikor ugyanott pécsi párttársai túlárazott buszokat vettek.

A Kaposvári Törvényszék kedden meghallgatta a pécsi buszper tárgyalásán Bánki Eriket, a Fidesz baranyai parlamenti képviselőjét. Bánki Erik saját vallomása szerint 2015 áprilisában magánúton járt Hollandiában, és nem volt szerepe abban, hogy a város épp akkor túlárazott buszokat vásárolt egy ottani cégtől. Bánki egyik volt üzlettársa a buszvétel nyomán – munka nélkül – félmillió eurós jutalékot kapott, de a fideszes politikus, állítja, erről se tehet.

Mint arról már többször írtunk, a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Busz Zrt. 2015 tavaszán 115 használt Volvo buszt vásárolt Hollandiában 3,5 milliárd forintért. Utóbb kiderült, hogy ugyanezeket az átlagosan 8 éves járműveket pár hónappal korábban a Volvo egyik cége csak 2,8 milliárdért kínálta a Tükének, ráadásul akkor még 123 buszból állt a flotta. Vagyis az akkor még fideszes vezetésű város az indokoltnál nagyjából egymilliárddal többet fizetett a buszokért. A buszok ára azért emelkedett meg hirtelen, mert a flottát – Pécs vételi szándékáról értesülve – bizományosi alapon gyorsan megszerezte a holland Bus and Coach nevű cég, és megdrágítva immár ő kínálta és adta el a városnak.

A magyar nyomozóhatóságoknak nem szúrt szemet az üzlet, s csak azután léptek, hogy a hollandok vizsgálatot indítottak. A nyomozás végén az ügyészség a Tüke volt vezetőjét, P. Istvánt vádolta meg 700 millió forint kárt okozó gazdasági csalással, mondván, ő volt a felelőse a buszok túlárazásának. Ugyancsak megvádolták a holland-magyar állampolgárságú Cs. Andrást, aki az eladó cég ügynökeként 1,7 millió euró sikerdíjat kapott, ami azért látszik érthetetlenül magasnak, mert az eladó cég beérte 200 ezer eurós haszonnal. A harmadrendű vádlott pedig P. Endre, Németországban élő magyar-amerikai állampolgár lett, aki 500 ezer euró jutalékot vágott zsebre és utalt el egy thaiföldi offshore számlára, noha a nyomozás adatai alapján semmit se tett a buszvásárlás dolgában. Utóbbi nem tett vallomást, de elismerte bűnösségét, így őt a bíróság 2020 őszén, az előkészítő tárgyaláson jogerősen felfüggesztett börtönre és 170 millió forint pénzbüntetésre ítélte.

A másik két vádlott ártatlannak vallotta magát, Cs. András úgy vélte, neki járt az említett jutalék, P. Istvánt meg azzal védekezett, hogy semmiféle belefolyása nem volt az ügyben, hisz a buszok megvételéről a pécsi városvezetés közbeszerzéssel döntött. A perben elhangzottak alapján biztosnak tűnt, hogy P. Istvánt felmentik, ám ezt a 62 éves mérnök nem érhette meg, mivel februárban meghalt. Barátai úgy vélik, halálát az okozta, hogy a büntetlen előéletű ember nem tudta kezelni a megvádolása során elszenvedett feszültségeket.

Mivel a 2019-es önkormányzati választáson az integrált ellenzék győzött Pécsen, a város új vezetése úgy határozott, hogy sértettként részt vesz a perben, és tanúként kéri megidézni azokat a fideszes politikusokat, akik beleláttak a pazarló buszvásárlásba. Így kezdeményezésükre meghallgatták már a város volt polgármesterét, Páva Zsoltot és volt parlamenti képviselőjét, Csizi Pétert. Páva azt mondta, nem foglalkozott azt üggyel, Csizi pedig azt, hogy csak a kommunikációban vett részt, ő volt a „beszerzés arca”. A sértetti oldal ügyvédje kérte a Fidesz legmeghatározóbb dél-dunántúli politikusának Bánki Eriknek a beidézését is, mivel Bánki épp a buszvétel idején, 2015. áprilisában Hollandiába utazott. A mostani városvezetés azt gondolta, hogy Bánki nélkül ilyen fajsúlyú ügyben Pécs fideszes irányítói aligha dönthettek. Az is felvetette Bánki szerepét, hogy egyik unokatestvére a pécsi önkormányzat pénzügyi szakértőjeként vett részt a buszvásárlásban, ráadásul a harmadrendű vádlottat Pécsen senki más nem ismerte, mint Bánki, hisz P. Endre a politikus üzlettársa volt egy német cégben.

A bíróság kedden meg is hallgatta Bánkit, aki azt mondta, hogy semmit se tud a pécsi buszbeszerzésről, még csak nem is lobbizott érte. Teljesen véletlen, hogy épp aznap és azzal a géppel repült Hollandiába, amivel Csizi Péter – az „arc” – Amszterdamba utazott a buszok miatt. Bánki magánúton járt kint, egy koncertet ment megnézni. Az is véletlen, hogy volt üzlettársa, P. Endre félmillió euróval lett gazdagabb munka nélkül.

A bíróság elfogadta Bánki Erik válaszait, ami érthető, hisz ez a per nem a tanúként megidézett politikus felelősségét vizsgálja, hanem azt, hogy az ügy vádlottjai bűnösek-e vagy sem. Bánki esetleges felelősségének felvetését a nyomozóhatóságok sosem vélték indokoltnak.

Az alig hat percig tartó meghallgatás után a tárgyalóteremből távozó Bánkit megkérdeztem, beszélhetünk-e pár szót, ám ő – miközben elviharzott – csak ennyit mondott: „Nem, mert inkorrekt voltál velem.” Itt azért említsük meg: lapunk sosem állította, hogy Bánki a buszbeszerzés irányítója vagy haszonélvezője lett volna, és a politikus soha nem kért lapunktól az ügy kapcsán a róla leírtak miatt helyesbítést. Ugyanakkor többször is próbáltuk Bánkit megkérdezni hollandiai útjáról, és arról, miért épp az ő volt üzlettársa jutott ilyen extrajutalékhoz a semmiért, ám az 52 éves politikus mindig elzárkózott.

Ha mi nem is állítottuk, hogy fideszes politikusok és a hozzájuk köthető gazdasági érdekkörök lehettek a pécsi buszbeszerzés nyertesei, a közügyekkel foglalkozó pécsiek jelentős százaléka ezt feltételezi. Ez lehetett az egyik oka, hogy Pécsett a Fidesz földindulásszerű vereséget szenvedett a 2019-es helyhatósági választáson, és ennek is szerepe lehet abban, hogy Mellár Tamás az ellenzék jelöltjeként Baranya 1-es számú körzetében másodjára verte meg kormánypárti ellenfelét az áprilisi parlamenti választáson.

A pécsi buszper szeptember 22-én folytatódik.

A történethez tartozik, hogy a keddi tárgyaláson részt vett Hadházy Ákos, független parlamenti képviselő, s ő a Szabad Pécs hírportálnak úgy nyilatkozott: feljelentést tesz Bánki Erik vallomása miatt. Hadházy ugyanis úgy látja, Bánkinak mégiscsak köze lehet a buszbeszerzéshez.