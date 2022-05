Bírósági papír van róla, hogy Bayer Zsolt felesége áron alul bizniszelt a vérplazmákkal

Felhúzta magát egy cikken, amely leírta a valóságot, s ezért jogi eljárást indított. Elbukott.

Jogerősen is felmentette a bíróság a Válasz Online újságíróját a rágalmazás vétsége miatt indított magánvádas eljárásban, amelyet a Bayerné titokban adta el a multiknak a vérplazmát című írás miatt indított Élő Anita ellen Bayerné dr. Matusovits Andrea - olvasható a Válasz Online cikkében.

A bíróság szerint a cikk a tényállításai „alkalmasak lehetnek a sértett becsületének csorbítására”, de „nem büntethető az elkövető, ha a becsület csorbítására alkalmas tény valónak bizonyul”.

A bíróság Bayerné dr. Matusovits Andrea kifogásai alapján a következő közlések tényszerűségét vizsgálta:

Az első- és másodfokú bíróság is megállapította, hogy valamennyi megállapítás tényekkel alátámasztott. Emellett kimondta azt is, hogy Bayerné dr. Matusovits Andrea közszereplőnek minősül, a cikk a közérdeket szolgálja, kijelentéseinek ténybeli alapja van, „a vádlott újságíróként betartotta a szakmai szabályokat és jóhiszeműnek minősíthető”. A kormánypárti publicista felesége azt is kifogásolta, hogy írásukban Bayernének titulálták, ám a bíróság megállapította, mindez jogszerűen történt, hiszen ez a neve.

Némiképp felér egy beismeréssel, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat a Válasz Online megjelenése után mégiscsak kiírt egy közbeszerzést a vérplazma értékesítésére, amelynek révén az eredetinél magasabb áron adják el a nemzeti vérkincs részét képező életmentő alapanyagot.

Bayer Zsolt egyébként annyira felháborodott a cikken, hogy azt hangoztatta, börtönbe kellene zárni emiatt az újságírót.