Ádám lehet az Magyar Kupa-döntő sztárja

Ha a mai MK-döntőn is betalál a Ferencváros kapujába a paksi Ádám Martin, újabb lépést tesz a klub- és országváltás felé. Izgalmas napokat él az NB I gólkirálya.

A 27 éves Ádám Martin 2012-ben debütált az élvonalban, játszott a Vasasban, majd a Kaposvárban, 2020-ban igazolt Paksra. A most záruló bajnoki kiírás kezdetéig összesen szerzett 48 gólt. Ebben a szezonban meg 43 éves rekordot egalizált: legutóbb az újpesti Fazekas László jegyzett 31 gólt. A 191 centis center is itt tart, és van még egy meccse, a Paks a hétvégén Székesfehérvárra látogat. Ennél is fontosabb, hogy ma a Magyar Kupa döntőjében lép pályára a Bognár György dirigálta együttessel.

Na, de mégis mi történt ezzel az emberrel? Hogy képes oyasféle produkciót mutatni, amilyenre négy évtizede nem volt példa az NB I-ben?

“Ha tudnám erre a választ, roppant boldog lennék, mert másokból is hasonló dolgokat hozhatnánk ki a közös munka során” – válaszolta mosolyogva a Népszava kérdésére Papp Gábor, Ádám menedzsere. Szerinte a szegedi születési játékos most ért be, most kijött neki minden, nyilván fejlődött a játéka, jobb állapotba került fizikálisan is, de szó sincs róla, hogy most tanult volna meg futballozni, gólt lőni. Papp inkább pszichés okokkal magyarázza a kiemelkedő teljesítménynövekedést.

“2016/17-ben volt már egy ígéretes szezonja, 22 évesen hét gólig jutni már figyelemre méltó teljesítmény, és a kieső Kaposvárban lődözni a gólokat nem különben. De kétségtelen, a mostani idénye olyannyira nagyszerű, hogy a világ több helyéről érdeklődnek iránta” – árulta el a menedzser. Úgy véli, a Paks ideális klub a számára, Bognár György azzal a elképzeléssel játszatja a színmagyar társulatot, hogy lőjünk eggyel többet mint az ellenfél, ennek eredménye, hogy a bajnokságban magasan a legtöbb találatot jegyzik, 73-nál járnak, a már bajnok Ferencváros a második legeredményesebb 58 góllal. Ádám egymaga többször vette be az ellenfelek kapuját, mint a komplett MTK. Ebben a csapatban és rendszerben Ádám állandó kezdő, megvan a magabiztossága, mi sem bizonyítja ezt annál jobban, mint épp az FTC ellen szerzett bombagólja kb. 35-ről. Papp rámutatott, Ádám nagyon jó személyiség, “alföldi gyerekként” a munkában hisz, nincsenek allűrjei, feleségével szépen nevelik gyermeküket. Hogy hova igazol, az még kérdés, ha jól futballozik ma, és a júniusi válogatott meccseken is jó teljesítményt nyújt, meglehet, Európában marad, de majd a sportszakmai kérdések és a pénzügyi szempontok alapján döntenek a hogyan továbbról.

“A kupadöntő esélyese a duplázni készülő Ferencváros, ám Ádám és társai mindent megtesznek majd, hogy sporttörténelmi sikert arassanak” - fogalmazott Papp.

A Ferencváros 24., míg a Paks sporttörténelmi első diadalára készül. A zsinórban negyedik bajnoki elsőségét ünneplő zöld-fehérek voltak az utolsók, akinek összejött a duplázás, még 2016-ban. A felek három bajnoki összecsapásából a fővárosiak kétszer, a paksiak egyszer nyertek, most áprilisban Groupama Arénában a vendégek vezettek, aztán Sztanyiszlav Csercseszov együttese fordított.

"Nem lesz könnyű dolgunk, mert egy ilyen mérkőzésen mindkét csapat nyerni akar. A szezon akkor lenne teljes a számunkra, ha a bajnoki arany mellett felemelhetnénk ezt a gyönyörű és nehéz trófeát is" - mondta az orosz szakember.

"Ez nem egy kupameccs, hanem a kupadöntő, márpedig a döntőt nem játszani kell, hanem megnyerni. A Ferencváros jobb képességű játékosokból áll, gyorsabb, kreatívabb és kezdeményezőbb, de alkalmasnak tartom a csapatomat, hogy ennek ellenére nyerjen, és megfelelő ellenállást tanúsítson" - összegezte várakozásait Bognár.

A Magyar Kupa elhódításán túl a nemzetközi kupaszereplés is tétje az összecsapásnak: diadalával a Paks a következő szezonban indulhatna a Konferencia Liga selejtezőjében, ha viszont a Ferencváros nyer, akkor bajnoki negyedik helyezettként a MOL Fehérvár készülhet az európai kupaporondra.

A 82. Magyar Kupa-döntő ma 19.30-kor kezdődik a Puskás Arénában, a találkozót az M4 Sport közvetíti.