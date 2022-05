Három napot töltött ártatlanul őrizetben négy fiatal, mert a rendőrség azt hitte, ők raboltak ki egy férfit

A Magyar Helsinki Bizottság segítségével most pert indítottak.

Nem volt közük a bűncselekményhez, mégis 72 órát töltött négy kamasz rablás gyanúja miatt egy cellában. Az eset két éve történt, a Magyar Helsinki Bizottság segítségével most pert indítottak a rendőrség ellen, bocsánatkérést és sérelemdíjat várnak - hangzott el az RTL Klub híradójában.

Vesszőfutásuk még két évvel ezelőtt kezdődött, amikor gyanútlanul sétáltak a békásmegyeri HÉV-megálló felé. Nem messze onnan egy másik társaság megvert és késsel fenyegetett egy férfit, majd elvették 80 ezer forintját. A rendőrség összekeverhette a két társaságot.

Gergő és Bálint alig múlt 15 éves, amikor 72 órát őrizetben kellett tölteniük. Rablással gyanúsították őket és még két társukat, egy fiút és egy lányt. A történteket azóta sem felejtették el. „Kérdeztem, hogy miért visznek be, vagy hogy mit csináltam, és hogy hagyjanak békén. Azt mondták, hogy pontosan jól tudom, hogy most miért visznek be. Semmi konkrét választ nem kaptunk az egész bentlétünk alatt, bármit kérdeztünk” – mesélte Gergő.

Az eljárás három hónapig tartott még azt követően is, hogy a fiatalokat kiengedték a rácsok mögül. Egyikük apja azt mondta, a nyomozati anyagban 30-50 év közötti, erős testalkatú támadókat említenek. akik borostásak, s látszik, mennyi idősek. Ennek ellenére a fiatalokat vitték el. A Magyar Helsinki Bizottság segítségével a négy fiatalból kettő most személyiségi jogi pert indított a rendőrség ellen a „jogsértő fogvatartásukért és megszégyenítő megbilincselésük” miatt. Azt szeretnénk, hogy egyrészt a rendőrség kérjen bocsánatot, másrészt pedig ezekért a sérelmekért kompenzálja a felpereseket, fizessen sérelemdíjat - mondta el Fazekas Tamás ügyvéd, aki szerint a rendőrség több bizonyítékot is figyelmen kívül hagyott az ügyben.

A budapesti rendőr-főkapitányság (BRFK) az RTL Híradó megkeresésére annyit közölt, hogy a jogszabályoknak megfelelően „bilincset kizárólag akkor használtak, amikor a fiatalokat a fogdába szállították”. Valamint hogy azért kellett őrizetbe venni őket, mert fennállt például a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye.