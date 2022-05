Á. Z.;

2022-05-12 16:01:00

Kövér László még hónapokig nem fogja hagyni, hogy Hadházy Ákos letegye a képviselői esküjét

Bár megvonják a fizetését is, tenni fogja a dolgát – ígéri a politikus.

A házbizottság ülésén kiderült Kövér László kész akár hónapokig is blokkolni az eskütételemet, vagyis egy megválasztott képviselőt akadályozni jogai gyakorlásában” – adja hírül Hadházy Ákos egy csütörtök délutáni Facebook-posztban, hogy még hónapok telhetnek el, mire leteheti a képviselői esküjét, a puszta formalitásnak számító eseményhez ugyanis házelnökként Kövér László nem járul hozzá.

Az új Országgyűlés parlamenti képviselői a május 2-i alakuló ülésükön tették le a képviselői esküjüket, utána a Momentum Mozgalom és a Demokratikus Koalíció politikusai gyorsan ki is vonultak, egyedüli független képviselőként Hadházy Ákos viszont tüntetően távol maradt az egésztől, Kisvaszaron tett le egy alternatív képviselői esküt. Három nappal később május 5-én jelezte, hogy kért időpontot, mert az igazit is le akarja, de még nem szóltak neki, hogy mikor mehetne be.

Azt, hogy Kövér László akadályozza a képviselői esküje letételét, Hadházy Ákos úgy kommentálja, számított a lehetőségre, amelyet szerinte a házelnök csak az ellenzék impotenciája miatt enged meg magának, a „zsebnáci ”Mi Hazánk Mozgalom pedig kifejezetten kérte is házbizottságban, hogy Kövér László minél inkább húzza el a folyamatot.

Ő egyébként – állítja –, nem fog a kardjába dőlni a jogai megvonása miatt, eleve nem állt szándékában interpellálgatni vagy elutasításra ítélt törvényjavaslatokat benyújtani, „jól fizető, de kamu bizottsági pozíciókra” pedig eddig sem vágyott. Bár megvonják a fizetését is, tenni fogja a dolgát, bukta a benzinkártyát, így Budapestre majd vonattal jár, éjszakai és hétvégi ügyeleteket fog vállalni a szekszárdi állatorvosi rendelőjében, de kevesebb vidéki helyszínre jut el.Ha Kövér László a „törvénytelen magatartásával” kitartóan akadályozná a munkáját, ő „megfelelően” fog lépni – ígéri.