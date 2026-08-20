Kiegészített eskü a DK-s politikustól

Szinte megfagyott a levegő tegnap a parlamentben, amikor a DK-s Varju László a hivatalos esküszöveget kiegészítve azt mondta: "minden erőmmel azon leszek, hogy visszaállítsuk a Magyar Köztársaságot". Többen azt gondolták, hogy Kövér László megbünteti a renitens ellenzékit, végül azonban a házelnök a hagyományoknak megfelelően sikeres munkát kívánt a frissen felesküdött képviselőknek: Varju mellett a jobbikos Lukács Lászlónak. Varju párttársát, az EP-mandátumot szerzett Molnár Csabát váltja az Országgyűlésben, míg Lukács a szintén brüsszeli uniós képviselő jobbikos Balczó Zoltán helyére ülhet.