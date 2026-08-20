Az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket.
A rejtélyt a párt sajtóosztálya oldotta fel.
Lantos Csabát december 1-i hatállyal nevezték ki az energiaügyekért felelős tárca vezetőjének.
Kövér László eldugta az ülésnap végére az eseményt, holott erre szokás szerint a napirend előtti felszólalások után szokott sor kerülni.
Hadházy Ákos még nem tudja, mikor teheti le esküjét.
Kedd délelőtt 11 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdetét vette az a parlamenti ülés, amelyen esküt tesz Orbán Viktor ötödik kormánya, a mögötte álló kétharmados többség pedig délután 1 óra után meg is szavazta a korábban gránitszilárdságúnak kikiáltott Alaptörvény tizedik módosítását.
A háború évtizedéről beszélt és a megszokott veszélyeket - Brüsszel, Soros, migránsok, gender-lobbi – vázolta megválasztása után Orbán Viktor. Az ellenzék egy része kivonult az ülésteremből.
A rejtélyes miniszterelnöki tanácsadó hosszú idő után mutatkozott ismét a magyar nyilvánosság előtt.
Az Országgyűlés ma hivatalosan is újra miniszterelnökké választotta az ötödik – sorrendben a negyedik mandátumát kezdő Orbán Viktort. aki ezután esküt tett és beszédet is tart. Mindezt élőben követjük.
Bár megvonják a fizetését is, tenni fogja a dolgát – ígéri a politikus.
Modernizálás, hiánycsökkentés, megújuló energiaforrások, minimálbér-emelés, lakásépítés, kannabisz-engedélyezés – a szövetségi kabinet programja címszavakban.
Áder János köztársasági elnök előtt a Sándor-palotában hétfőn esküt tett a márciusi speciális olimpia téli világjátékokra utazó 33 magyar sportoló, illetve 18 kísérő.
Szinte megfagyott a levegő tegnap a parlamentben, amikor a DK-s Varju László a hivatalos esküszöveget kiegészítve azt mondta: "minden erőmmel azon leszek, hogy visszaállítsuk a Magyar Köztársaságot". Többen azt gondolták, hogy Kövér László megbünteti a renitens ellenzékit, végül azonban a házelnök a hagyományoknak megfelelően sikeres munkát kívánt a frissen felesküdött képviselőknek: Varju mellett a jobbikos Lukács Lászlónak. Varju párttársát, az EP-mandátumot szerzett Molnár Csabát váltja az Országgyűlésben, míg Lukács a szintén brüsszeli uniós képviselő jobbikos Balczó Zoltán helyére ülhet.
Ma teszi le a hivatali esküt Narendra Modi új indiai kormányfő. Bár a teaárusból politikussá vált Modit Gudzsarát kormányzójaként radikálisnak tartották, most mégis tőle várják az India és Pakisztán közötti feszült viszony jelentős javítását. Fontos gesztus részéről, hogy beiktatási ceremóniájára meghívta Navaz Sarif pakisztáni elnököt, aki el is fogadta az invitálást.
Letették esküjüket az országgyűlési képviselők kedden a Ház alakuló ülésén, ezzel megalakult az új parlament. Az új, a korábbinál kisebb létszámú Országgyűlésnek 199 képviselő a tagja, a munkában ezentúl 13 nemzetiségi szószóló is részt vesz. A képre kattintva galéria nyílik!
A parlamenti közvetítésen nem lehetett látni, csak hallani, hogy több képviselő a saját esküjét mondta tovább, és még egy ideig állva maradt, mert saját esküvel egészítette ki a hivatalos szöveget.