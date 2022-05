Rostoványi András;

Izrael;palesztin;konfliktus;újságíró;aL-Dzsazíra;

2022-05-12 19:28:00

Mártírként gyászolják a lelőtt palesztin újságírót

Posztumusz ki is tüntették.

A ciszjordániai Ramalláhban nemzeti hősnek kijáró szertartással búcsúztatták a izraeli katonai akció közben fejbelőtt palesztin-amerikai újságírónőt, irín Abu Aklát. Az Al-Dzsazíra pánarab hírtévé népszerű tudósítója előtt palesztinok ezrei tisztelegtek és az Izraellel folytatott sok évtizedes konfliktus legújabb mártírjaként gyászolták.

Abu Akla holttestét csütörtökön rendőri kísérettel szállították a ramalláhi elnöki palotába, ahol a díszőrség tagjai vitték vállukon palesztin zászlóba burkolt koporsóját, amelyet aztán Mahmúd Abbász palesztin államfő is megkoszorúzott. A 87 éves vezető a Palesztin Hatóság Jeruzsálem csillaga kitüntetését adományozta posztumusz az újságírónak. Abbász az igazság és a nemzet hangjaként méltatta az elhunytat, aki szerinte halála pillanatában is a palesztin nép üzenetét közvetítette.

A rutinos riportert szerdán reggel, munkája közben lőtték agyon: Press feliratú golyóálló-mellényben és sisakban tudósított arról, amint az izraeli biztonsági erők terrorizmussal gyanúsított palesztin fegyvereseken ütöttek rajta a ciszjordániai Dzsenin menekülttáborában. Nem egyértelmű, hogy ki adta le a végzetes lövést.

Abu Akla helyszínen hátba lőtt kollégája, Ali Al-Szamudi mindenesetre azt állítja, hogy az izraeli katonák nyitottak rájuk tüzet.

A körülmények feltárására alapos vizsgálatra lenne szükség - ebben az izraeli és a palesztin vezetés látszólag egyetért, illetve a nemzetközi közösség is ezt sürgeti. Arról azonban vita van, hogy az eljárást kinek kellene lefolytatni. Naftali Bennett izraeli kormányfő közös vizsgálatot ajánlott, ezt azonban a Palesztin Hatóság elutasította. Abbász kerek-perec kijelentette, hogy nem fognak együttműködni a nyomozással, mert nem bíznak az izraeliekben. A ramalláhi kormány külön vizsgálatot kezdett és közölte, hogy a hágai Nemzetközi Törvényszékhez (ICC) fordul.

Az Izraellel szembeni bizalmatlanság nem alaptalan. Ahogyan arra újságírók és jogvédők is rámutattak, a közelmúltban többször előfordult, hogy az izraeli erők vélt vagy valós túlkapásait, netán bűntetteit követően elmaradt a mélyreható vizsgálat. Gideon Lévi, a baloldali Háárec szerzője például felidézte, hogy egy 18 éves diáklányt egy hónapja taxiban ülve ért végzetes lövés az akkor izraeli katonáktól és mesterlövészektől hemzsegő Dzseninben. A hatóságok azóta sem tisztázták, mi történt - emlékeztetett a publicista több hasonló esetet is felsorolva. Lévi szerint az izraeli kormányzat a ködösítésben érdekelt, ezért a mostani ügyben mindaddig azt kell feltételezni, hogy izraeli lövés ölte meg az újságírót, amíg ennek ellenkezője be nem bizonyosodik.