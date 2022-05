Lelőtték az al-Dzsazíra ismert riporterét Ciszjordániában, az izraeliek és a palesztinok egymást vádolják

Sirin Abu Aklával fejlövés végzett munka közben.

Szerdán a ciszjordániai Dzseninben az izraeli hadsereg egy művelete közben lelőtték az al-Dzsazíra katari pánarab hírtelevízió egyik ismert riporterét, Sirin Abu Aklát – írja a Jerusalaem Post.

Bár az izraeli hadsereg bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben, nem zárták ki, hogy a riportert „palesztin fegyveresek találták el”, a palesztin egészségügyi minisztérium az izraeli hadsereget vádolja a gyilkossággal. Sirin Abu Akla PRESS feliratú mellényt viselt, amikor végeztek vele. Az al-Dzszíra rámálláhi irodájának a vezetője szerint a palesztinok nem adtak le lövéseket az izraeli razzia idején.

Jair Lapid izraeli külügyminiszter közös-izraeli palesztin halottkémi vizsgálatara tett javaslatot az ügyben, hozzáfűzve, hogy az újságírókat védeni kell a konfliktusövezetekben is, az igazság kiderítése az ügyben pedig mindannyiunk felelőssége.

We have offered the Palestinians a joint pathological investigation into the sad death of journalist Shireen Abu Aqla. Journalists must be protected in conflict zones and we all have a responsibility to get to the truth.