Szalai Anna;

Budapest;Rác fürdő;Kiss Ambrus;építkezés;BGYH;

2022-05-13 09:00:00

Többen bejelentkeztek, 2023 közepén megnyitnák az elátkozott Rác fürdőt

Féléves csúszásban van a létesítmény felújítása, de a költségkeret túllépésével egyelőre nem számolnak.

– Mindenképpen el kell kerülni, hogy a Rác fürdő biodóm 2-vé váljon – jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki a Népszava kérdésére válaszolva ugyanakkor elismerte, hogy erre használható szabad fővárosi forrás nincs a tavaly árverésen visszavásárolt fürdő felújítására. Az állatkerti biodóm befejezéséhez szükséges milliárdokat is a kormánytól várják, mindhiába. Holott Fürjes Balázs, a leköszönő Orbán-kormány Budapest fejlesztéséért felelős államtitkáraként korábban több beruházás – köztük a Pannon Parkként is emlegetett állatkerti projekt – kormányzati átvételét ígérte.

– Teljes egészében kizárt, hogy a Rác fürdő a biodóm sorsára jusson – állította határozottan Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója. Azt viszont nem tagadta, hogy a fürdő újranyitása a korábban remélt idén novemberről jövő évre csúszik. Mint emlékeztetett, a főváros csak tavaly szeptemberben kapta meg a Gellérthegy lábánál lévő Rác fürdő és mellé épült szálloda kulcsait.

A gyönyörűen felújított, különleges atmoszférájú fürdő és a mellé újonnan épített 67 szobás hotel egyébként már 2010-ben a nyitás kapujában volt, de áldozatul esett a főpolgármesteri székben Demszky Gábort váltó Tarlós István politikai játszmáinak. Az immáron Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat által tulajdonolt BGYH-nak tavaly májusban árverésen kellett visszavásárolnia az ingatlanokat valamivel több mint 5 milliárdért. Gyorsan kiderült, hogy mindenekelőtt penészteleníteni és gombátlanítani kell az épületeket, de erre is két tendert kellett kiírni, mire találtak rá vállalkozót. Ezt követően kezdődhetett meg a műszaki állapotfelmérés, amelyet a felújítás eredeti terveit készítő Dévényi Tamás építész vezette stúdióra bízták, már csak azért is, hogy ők birtokolják a szerzői jogokat. A felmérés során nem csupán a tíz évnyi elhanyagolás okozta pusztítás mértékét kell feltárniuk, de azt is be kell mutatniuk, hogy mennyiben felel meg a fürdő az időközben változó építésügyi előírásoknak, illetve fürdőüzemeltetési szabványoknak. A BGYH egy esetleges funkcióbővítés előnyeire és hátrányaira vonatkozó kérdéseire is választ vár.

– Az építészek május végére készítik el a jelentésüket, amelynek alapján közbeszerzést írnak ki az ismételt rekonstrukció terveire. Az új tervek alapján várhatóan ősszel hirdetnek kivitelezői tendert és legjobb esetben jövő év közepén nyílhat meg újra a fürdő – bizakodott Szűts Ildikó, aki azt is elmondta, eddig közelítőleg 75-80 milliót költöttek a visszavásárolt épületekre, beleértve az őrzésüket is. Minderről egyébként mindenki pontos képet kaphat majd, mivel május végétől felkerül a BGYH honlapjára az összes Rác fürdővel kapcsolatos szerződés, dokumentum és információ.

A hotel épületének műszaki állapotfelmérését szintén az egykori tervezőkre, a Geon Építész Stúdióra bízták. A jelentés alapján a főváros vagyonkezelő cége határozza majd meg a hotel vagyonértékét. A hasznosításról szóló előterjesztés várhatóan a nyár elejére készül el, amit a Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésén tárgyalhatnak a képviselők.

– A fürdő felújítását a BGYH üzleti tervében még kétmilliárdra becsülték, de ez a szinte naponta változó építőipari árak miatt aligha lesz tartható – válaszolta a Népszava kérdésére Szűts Ildikó, aki ezzel együtt is reméli, hogy a hotel hasznosításából várt minimum 3,4 milliárd elegendő lesz a munkára. A legnagyobb kockázatot egyébként a gépészeti rendszer jelenti. Mint mondta, a fürdőt mindenképpen a BGYH üzemelteti majd, míg a hotel hasznosításának módja továbbra is nyitott, több tízéves bérleti szerződés és eladás is elképzelhető. De az bizonyos, hogy külsős partnert keresnek rá.

– Már többen is bejelentkeztek a szállodára, érdeklődnek a vétel és a bérleti konstrukció iránt is. Mi megadjuk az ismert alapadatokat, de a hasznosítás részleteiről a Fővárosi Közgyűlés dönt majd. A hotel sorsa nyílt pályázaton dől majd el – tette hozzá a BGYH vezérigazgatója, aki a Népszava kérdésére csak annyit árult el, hogy a potenciális érdeklődők között hazai és külföldi szakmai befektetők is vannak. A tendert viszont aligha hirdetik meg nyár előtt.