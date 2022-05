Horváth Gábor;

orosz-ukrán háború;háborús bűnök;ENSZ Emberi Jogi Tanácsa;

2022-05-12 20:43:00

Megtalálták Vlagyimir Putyin titkos tervét

Az amerikai védelmi miniszter nem hiszi, hogy a Kreml a NATO-országok elleni támadásra készülne. Videón egy civilek elleni kettős gyilkosság.

Az északkelet-ukrajnai Trosztyánecben hátrahagyott orosz iratok között voltak olyanok, amelyek alapján Vlagyimir Putyin egész Ukrajna elfoglalását tervezte – jelentették be Kijevben. A Harkiv körüli ellentámadás során visszafoglalt településről olyan sietve távoztak a megszállók, hogy nem vitték magukkal a dokumentumokat. Az orosz elnök a háború kezdetén azt mondta, hogy nem akarják megszállni Ukrajnát, csupán „nácitlanítani” és a katonai potenciálját csökkenteni, illetve megvédeni a donyecki és luhanszki oroszokat.

Csütörtökön több körzetben is folytatódtak a harcok, de jelentősebb sikerről egyik oldal sem számolt be. Az ukránok Harkivnál tovább szorítják hátra az orosz tüzérséget, míg a moszkvai hadügyi közlemény főleg a légi és tüzérségi csapások eredményeit ecsetelte. Az ukránok szerint a háború kezdete óta már 26 ezer 350 orosz katona esett el és 1187 harckocsit lőttek ki. Ezeket az adatokat nem lehet ellenőrizni, a nyugati becslések továbbra is mintegy 15 ezer orosz katona halálát valószínűsítik. Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes szerint bonyolult tárgyalásokat folytatnak Moszkvával 38, súlyosan sebesült ukrán katona evakuálásáról a mariupoli Azovsztál vasműből. Korábban arról érkeztek hírek, hogy az oroszok a katakombák kijáratait próbálják eltorlaszolni, amit a védők ellentámadásokkal igyekeznek elhárítani.

Az amerikai védelmi miniszter egy kongresszusi meghallgatáson azt mondta, nem hiszi, hogy Oroszország meg akarná támadni a NATO-t. Lloyd Austin szerint az oroszok egyelőre Ukrajnában sem tudták elérni háborús céljaikat. A Washington Post közben pontosította, hogy Ukrajna milyen szabályok szerint kapja meg az amerikai hírszerzési adatokat. Az amerikaiak valós idejű információt adnak át az orosz csapatmozgásokról, ugyanakkor nem segédkeznek az olyan vezetők elleni támadásban, mint Szergej Sojgu védelmi miniszter vagy Valerij Geraszimov vezérkari főnök. Bár ez nem jelenti azt, hogy ne adnák át az egyéb magas rangú orosz tisztekre vonatkozó értesüléseket, a lap névtelenül nyilatkozó forrása szerint Amerika nem segít a hadműveleteket irányító tábornokok likvidálásában. Ugyancsak tabunak számítanak az ukrán területen kívüli célpontok. A kiszivárogtatás nyilvánvalóan az oroszok aggodalmakat kívánja enyhíteni és csökkenteni a NATO-val való közvetlen konfrontáció esélyét.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa csütörtökön megszavazta, hogy indítsanak vizsgálatot az orosz katonák által Kijev környékén és máshol elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására. A határozat ellen csak Kína és Eritrea szavazott, 33 ország támogatta, 12 tartózkodott. A CNN bemutatott egy ipari kamerával készült felvételt, amelyen az látható, hogy orosz katonák hidegvérrel agyonlőnek két fegyvertelen civil ukrán férfit, egy kerékpáros bolt tulajdonosát és őrét. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint a háború kezdete óta 3541 ukrán civil, köztük 239 gyermek vesztette életét. A valós adat ennél valószínűleg jóval magasabb, de ennyire van bizonyíték.

A donyecki és luhanszki körzet orosz kézen lévő területein 116 polgári áldozatot jegyeztek fel, az ukránok által ellenőrzött településeken 1781-et. Ennek alapján hamisnak tűnik az a moszkvai érv, hogy a háborúra az orosz lakosság védelmében volt szükség.

Ugyancsak az ENSZ tette közzé, hogy az Ukrajnából külföldre menekültek száma immár meghaladta a hatmilliót. Moszkvából Belaruszon és Litvánián át egy hétig tartó, kalandos úton nyugatra szökött Marija Aljohina, a Pussy Riot nevű punkzenekar tagja. Csütörtökön már Berlinben volt, s azt mondta, Oroszországot szerinte nácítlanítani kell, hogy ugyanúgy maga mögött tudja majd hagyni a mostani bűnöket, mint ahogyan Németországnak sikerült leszámolni a saját múltjával.

Vlagyimir Putyin közben a szankciók negatív hatásaitól óvta a nyugati országokat. A nyersanyagok világpiaci árának 11 százalékos áremelkedésére hivatkozva azt állította, hogy a Nyugat a saját érdekeivel megy szembe és globális gazdasági válságot provokál, amely különösen sújtja a szegényebb országokat.