2022-05-13 10:33:00

Észak-Korea bejelentette első Covid-áldozatát

Az állami hírügynökség szerint csupán május 12-én mintegy 18 ezer ember lett lázas országszerte, és jelenleg 187 800 embert különítettek el és kezelnek a kórral.

Észak-Korea pénteken beszámolt az ország első koronavírus okozta haláleseteiről, és közölte, hogy több mint 187 ezer lázas embert elkülönítve kezelnek, a vírus már országszerte elterjedt.

A KCNA állami hírügynökség szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felkereste a nemzeti járványmegelőzési központot, ahol értesült a fertőzés országos terjedéséről.

A láz, amelynek okát egyelőre nem sikerült azonosítani, április végétől robbanásszerűen terjedt el az egész országban - jelentette a hírügynökség. A tájékoztatás szerint hat ember halt meg az országban, egyikük tesztje kimutatta a omikron variáns jelenlétét.

Az elszigetelt diktatúra csütörtökön jelentette az első koronavírusos megbetegedéseket, és közölte, hogy elrendelte a vészhelyzeti járványmegelőzés legmagasabb fokát.

A hírügynökség szerint csupán május 12-én mintegy 18 ezer ember lett lázas országszerte, és jelenleg 187 800 embert különítettek el és kezelnek a kórral. A KCNA arról is írt, hogy a szélsebesen terjedő betegség a múlt hónap óta 350 ezer embert érintett. A távol-keleti ország 25 millió lakosa közül senkit sem oltottak be a koronavírus ellen, mivel Phenjan elutasította a WHO, Kína és Oroszország oltási ajánlatát.

Észak-Korea régóta büszkélkedett azzal, hogy képes volt távol tartani a vírust, és nem jelentett az Egészségügyi Világszervezetnek egyetlen megerősített Covid-19-es esetet sem.

Elemzők szerint a vírus már elterjedhetett az egész országban, többek között a Phenjanban áprilisban tartott nagyobb rendezvényeken, köztük egy katonai parádén, ahol sem a résztvevők, sem a nézők nem viseltek maszkot.

A szöuli elnöki hivatal nem sokkal később bejelentette: Dél-Korea kész vakcinát és egészségügyi eszközöket küldeni, de egyelőre nem tudni, hogy Phenjan kér-e segítséget. Egy név nélkül nyilatkozó dél-koreai illetékes szerint a helyzet sokkal rosszabb annál, mint amiről Észak-Korea hivatalosan beszámol.

"Többet tudunk annál, mint amit bejelentettek. Sokkal komolyabb a helyzet, mint gondoltuk" - fogalmazott a neve mellőzését kérő illetékes.