P. L.;

M. Richárd;ügyészség;büntetőeljárás;egészségügyi ellátás;

2022-05-13 12:56:00

Eljárást indított az ügyészség M. Richárd egészségügyi ellátása kapcsán

Jogi képviselője szerint a férfi nem részesült megfelelő egészségügyi ellátásban.

Büntetőeljárást indított az ügyészség, miután M. Richárd jogi képviselője év elején feljelentést tett azzal, hogy a Dózsa György úti gázolásért 3 és fél év fogházra ítélt ügyfele szerinte nem részesült megfelelő egészségügyi ellátásban a tavaly decemberi agyvérzését követően - írja a 24.hu.

M. Richárdot áprilisban újabb agyvérzés érte, múlt hét közepétől pedig folyamatosan romlott az állapota, végül múlt csütörtökön este meghalt. A lap kérdéseire Kovács Katalin ügyészségi szóvivő válaszolt:

Mocsai Gergely, M. Richárd ügyvédjének állítása szerint bár a férfi december 24-én kapott sztrókot, egy napig ellátás nélkül feküdt a cellájában. Jován László, aki a férfit vesztegetési ügyében képviselte, szintén arra jutott, hogy ha M. Richárd megfelelő ellátást kapott volna, nem következik be a haláleset. Ezt az állítását egy szakértői véleményre alapozta.

M. Richárd élettársa az RTL Klub Fókusz című műsorában arról beszélt korábban, hogy a férfinak szívbillentyűműtétje volt, emiatt kötelező kontrollra járt hathavonta, s ilyenkor állították be a gyógyszereit, tudomása szerint erre azonban tavaly január 18-a óta már nem került sor. Elmondása szerint emellett párja szteroidfüggőségben és mellékvesekéreg-elégtelenségben is szenvedett, valamint a prosztatájával is problémái voltak, ráadásul csak egy speciális berendezéssel tudott aludni az alvászavara miatt.

A férfi legsúlyosabb büntetését, nyolc év fegyházat 2006-ban kapta bűnszervezet tagjaként elkövetett emberölés előkészülete miatt, valamint bűnsegédként elkövetett fegyvercsempészetért a kecskeméti maffiaperként elhíresült ügyben. Halála előtt a Dózsa György úton 2017 májusában elkövetett halálos gázolás miatt töltötte 3 és fél éves fogházbüntetését.