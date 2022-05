nepszava.hu;

Szijjártó Péter;Paks 2;energetika;

2022-05-14 17:38:00

Szijjártó Péter intézheti a paksi bővítést

A jelek szerint az eddigi tárca nélküli miniszternek, Süli Jánosnak kell elvinnie a balhét, amiért 8 éve lényegében egy helyben toporog a projekt.

Több energetikával kapcsolatos feladatkör is Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez kerülhet az új kormányban - értesült a 24.hu.

A portál szerint noha több kérdés még nem dőlt el a munkamegosztást illetően, ám három feladatkör biztosan a tárcavezető felügyelete alá kerül. Ezek egyike a paksi bővítés ügye, ami korábbi információk szerint is problematikus terület volt a kormányon belül.

Neki adnák az energetikai ügyek nemzetközi szintű képviseletét is. Ebbe a nemzetközi beszerzésektől kezdve egészen az Európai Unió Energiaügyi Tanácsával való együttműködés is beletartozik, így nagy valószínűséggel az uniós szankciókkal kapcsolatos tárgyalások és feladatok egy részét is Szijjártó kezelheti majd. Emellett még a Hungary Helps program is a külügyi tárcához kerülhet.