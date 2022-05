Korom Milán;

kiesés;MTK;Budapest Honvéd;futball;Magyarország;

2022-05-15 21:03:00

Győzelemmel esett ki az MTK az NB I-ből, a Budapest Honvéd nem tette meg azt a szívességet, hogy kikapjon

A fővárosi kék-fehérek hiába nyertek a Debrecen ellen a magyar labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában.

Melyik budapesti patinás együttes búcsúzik el az NB I-től – ez volt a fő kérdés a magyar labdarúgó-bajnokság utolsó, 33. fordulója előtt. Az már korábban eldőlt, hogy a Gyirmót nem tudja kiharcolni a bennmaradást, a Budapest Honvéd pedig a zárókört megelőzően kétpontos előnnyel rendelkezett az MTK Budapest előtt.

A kispestiek az ezüstéremért csatázó Felcsút vendégenként léptek pályára, s már az 5. percben megszerezték a vezetést. Az első negyedóra végén már 0-2 állt az eredményjelzőn, ekkor úgy festett, az MTK kilátástalan helyzetbe került. A fővárosi kékek aztán az első játékrész utolsó pillanatában megszerezték a vezetést a Debrecen ellen, eközben pedig a Felcsút is betalált, így a félidőhöz érve újra reménykedni kezdhettek az Új Hidegkúti Nándor Stadionban.

Az MTK a térfélcsere után megduplázta előnyét, a 92. percben pedig 3-0-ra módosult az eredmény, azonban Felcsúton nem született újabb gól, a Honvéd győzött 2-1-re, így bennmaradt.

A kék-fehérek az utolsó négy meccsen mindent megtettek, az ideiglenesen kinevezett Horváth Dáviddal tíz pontot gyűjtöttek be, többek között a Ferencvárost is legyőzték, azonban ez is kevésnek bizonyult.

„Az volt a lényeg, hogy emelt fővel távozzunk” – jelentette ki a lefújás után az M4 Sport riporterének Futács Márkó, az MTK csatára, aki csapata második gólját szerezte. – A csapat mindent megtett az utolsó három-négy meccsen, úgyhogy sajnálom. A csapaton lehetett érezni a pozitivitást, a mentális változást. Le kell vonni a tanulságokat és menni kell tovább” – folytatta a 32 éves támadó, aki elárulta, hosszú távú szerződéssel rendelkezik, így úgy gondolja, marad az MTK kötelékében. „Itt szeretnék játszani. Remélem, olyan csapatot tudunk építeni, amely egyből vissza tud jutni az NB I-be” – tekintett előre.

Az MTK a következő szezonnak a hírek szerint ifjabb Bognár György irányítása mellett vág majd neki, a sportigazgató pedig a Paksról távozó Bodnár György lesz, aki játékosként kilenc évet töltött az MTK-nál, később utánpótlás szakágvezetőként, majd a 2001/02-es szezonban rövid ideig vezetőedzőként is dolgozott a klubnál.

„Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy sikerült bennmaradni – nyilatkozta Nebojsa Vignjevic, a Honvéd vezetőedzője. – Sajnálom, hogy csak az utolsó fordulóban sikerült ezt kiharcolni, meg szeretném köszönni a szurkolóknak a támogatást” – tette hozzá.

Mivel a Felcsút kikapott a Honvédtól, így harmadikként zárt a Kisvárda mögött, amely a zárókörben 2-1-re verte a Zalaegerszeget. Az már korábban eldőlt, hogy a Vasas a következő szezonban az NB I-ben szerepel, az angyalföldieken kívül a Kecskemét vagy a DVTK lesz a másik feljutó.