P. L.;

Eurovíziós Dalfesztivál;Ukrajna;zsűri;EBU;pontszámítás;botrány;Románia;

2022-05-15 22:13:00

Botrány az Eurovíziós Dalfesztiválon: kámforrá váltak bizonyos zsűripontszámok, aztán rejtélyes módon az ukránok kapták őket

Eléggé úgy tűnik, hogy valakik nagyon Ukrajnát akarták kihozni győztesnek a versenyen.

Meglehetősen homályos magyarázat mellett, bizonyos manipulálási kísérletek, illetve „szabálytalan szavazási modellek” gyanújára hivatkozva érvénytelenítette hat ország zsűripontszámait az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) az idei Eurovíziós Dalfesztiválon.

A Eurovision World közlése szerint a szombat esti döntőn már éppen kezdődött a pontszámok ismertetése, amikor az EBU kiadta elég szokatlan közleményét a döntésről, amely szerint a gyanúsnak nyilvánított zsűriszavazatokat a második elődöntőben és a nagydöntőben hat ország esetében nem csak hogy törölték, de meg is változtatták, bizonyos „hasonló szavazási szokásokkal rendelkező országok” összesített eredményének függvényében.

Amint arról a Népszava is beszámolt, az idei versenyt elsősorban a közönségszavazatok révén az ukrán Kalush Orchestra nyerte. Az eddigi tapasztalatok alapján abban persze semmi meglepő nem volt, hogy a dalfesztivált ezúttal is inkább a politikai szempontok, semmint az elhangzott dalok valós minősége határozta meg, a szavazatok EBU általi önkényes megváltoztatása azonban „újdonságnak” számít az esetleges bizalmatlanságot generáló versenyjelenségek körében. A Főtér ugyanis a román köztelevízió, a TVR nyomán például arról számolt be, hogy bár a román zsűri eredetileg Moldovának adta a maga 12 pontját (és vice versa, nyilván szintén nem politikai szempontoktól függetlenül - a szerk.), az EBU „trükközése” révén azonban hogyan-hogyan nem, ez a 12 pont kámforrá vált, végül Ukrajna kapta meg. A TVR szerint az EBU menet közben változtatta meg a szabályokat és az előzetes megállapodással ellentétben nem is engedték bejelentkezni a bukaresti televízió bemondóját, aki a romániai zsűri által adott pontszámokat ismertette volna élő adásban. A pontszámok önkényes módosításáról ráadásul a román köztelevízió illetékesei is csak az EBU élő közvetítéséből értesültek, a hivatalos eredményhirdetés szerint Moldova 0 pontot kapott Romániától.

A zsűripontszámok alapján a Kalush Orchestra így is csak a negyediik helyet szerezte meg, az élen végezni a közönségszavazatokkal tudott, végül 631 ponttal 466 ellenében utasítva maga mögé a második helyezettet, az angol TikTok-inflencer Sam Rydert.