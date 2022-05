P. L.;

Balaton;strandszezon;vízhőmérséklet;hőmérséklet;

2022-05-15 23:07:00

Elő a fürdőruhákkal, 20-22 fokos a Balaton vize

A strandszezon kezdetét a pénteki enyhe hidegfront sem zavarta meg érdemben.

Meleg, nyári idővel teltek az elmúlt napok, a vízhőmérséklet hamar megemelkedett és megkezdődött a strandszezon. A legmagasabb hőmérséklet csütörtökön volt, országszerte 30 fok felett alakult a csúcshőmérséklet - írja az Időkép.

Pénteken aztán egy enyhe hidegfront érkezett, de ez nem hűtötte vissza érdemben a levegő hőmérsékletét és a tavak hőfokát sem. A Balaton átlagosan 20-22 fokos volt, de akadt olyan környéke is – például Balatonlellénél –, ahol szombaton és vasárnap is 22 fok felett volt a víz hőmérséklete. A hétvége szép, napos időt hozott, így hamar megjelentek a strandolók is a vízparton – számolt be a portál.