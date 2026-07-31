A Duna magas vízhőmérséklete miatt teljesítménycsökkentést vezettek be, de a gazdasági és energetikai miniszter szerint az emberek ebből közvetlenül semmit nem fognak érzékelni.
A kánikula hatással van a víz hőmérsékletére is.
Jogi, közgazdasági, műszaki vagy természettudományos végzettséggel rendelkeznek az illetékes testület tagjai, ám nincs olyan köztük, aki a Duna ökológiai állapotának vizsgálatával foglalkozna.
Az energiaügyi miniszter a jövőben felmenthetné a Paksi Atomerőművet a Duna 30 fok fölötti felmelegítésének tilalma alól. A Greenpeace szakértője több olyan biztonságos megoldást is lát, amely nem járna a folyó élővilágának a megfőzésével.
Legalábbis az előrejelzések szerint folytatódik a koranyári idő és természetes vizeink is egyre melegebbek.
A tényfeltáró lap ismét magasabb értéket mért, mint a hivatalos adat.
A strandszezon kezdetét a pénteki enyhe hidegfront sem zavarta meg érdemben.
A Duna melegedése nem veszélyes az atomerőműre. Délután egyébként már két tized fokkal melegebb vízállásról tudósított az Időkép.
A hivatalos hőmérő meghibásodott, az újságíró-kommandó szerint nem sikerül betartani a folyó hőmérsékletével kapcsolatos előírásokat.
A tartós hőségben a Balaton vize is csaknem 30 Celsius-fokig emelkedett a napokban. A tó átlagos nyári hőmérséklete 22 fok körül van.