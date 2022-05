Batka Zoltán;

2022-05-17 08:00:00

„Magas szakmai szempontrendszer” – Ma is a fél éve letartóztatott Schadl György vezeti a végrehajtói kart

„Magas szakmai szempontrendszer alapján kiválasztott 35 új végrehajtó került kinevezésre a múlt héten. A további szakmai lépésekről időben fogjuk tájékoztatni a közvéleményt” – mindössze ennyit közölt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) arra a kérdésünkre, hogy mikor lesz új elnöke a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (MBVK).

A kart felügyelő hatóságot azért kérdeztük meg, mert az MBVK-nak hivatalosan továbbra is az a Schadl György az elnöke, akinek a napokban hosszabbították meg augusztusig a letartóztatását súlyos, korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. Az MBVK-t többször is kerestük, hogy mikor és miként lesz tisztújítás a szervezetnél, de nem adtak választ. Ligeti Miklós a Transparency International (TI) jogi igazgatója úgy véli: ilyen esetben Schadl Györgytől elvárható lenne, hogy az ellene folyó büntetőeljárás idejére legalább függessze fel elnökségét.

Schadl Györgyöt – mint arról többször írtunk – tavaly november elején tartóztatták le. A gyanú szerint az általa rendszeresen, több millió forintos kenőpénzzel lefizetett Völner Pál volt igazságügyi államtitkárral saját embereit neveztette ki a jól fizető végrehajtói posztokra, akik utána keresetük jó részét leadták neki. Schadl az ügyészség szerint összesen mintegy 880 millió forintot kasszírozott így. Az ügynek tizenöt gyanúsítottja van, köztük a területet Varga Judit igazságügyi miniszter helyetteseként felügyelő Völner Pál exállamtitkár.

Miközben az végrehajtói kar elnöke fél éve letartóztatásban van, a nemrégiben kinevezett új végrehajtókkal azt közölték: „A helyes útról való letérés esetében zéró toleranciát fogunk alkalmazni. ” Az SZTFH nemrég kiadott sajtóközleménye világossá tette azt is, hogy az eljárások során alapvetően három szempontot kíván érvényesíteni: az „legyen jogszerű, szakszerű és empatikus.” A hatóság fogadkozása ismerős lehet: hasonló szóvirágokba csomagolt ígéretek jegyében osztotta újra a végrehajtói posztokat annak idején Schadl is. Figyelemre méltó az is, hogy bár csak most neveztek ki újra végrehajtókat a letartóztatottak helyére, szakmai forrásaink szerint az elmúlt hónapokban nem volt fennakadás az ügymenetekben. Olyannyira nem, hogy akadt olyan ügyvéd, aki azt mondta: a nagy lebukáshullám óta mintha valamivel gördülékenyebben ment volna minden.