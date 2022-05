Marnitz István;

üzemanyag;gázolaj;benzin;Ukrajna;lista;

2022-05-17 07:00:00

Sok ukrán vér kellett hozzá, de mindegyik szomszéd ország gázolaja drágább a rezsicsökkentett magyarnál

A hónap eleje óta a rezsicsökkentett magyarországi dízelár átvette a térségi elsőséget az eddig verhetetlennek tűnő Ukrajnától. A váltást éppenséggel az orosz olaj alacsony ára tette lehetővé a háború alatt.

A hónap elején a magyarországi gázolajtarifa tartósan átvette az elsőséget hazánk és a környező államok ársorrendjében az elmúlt évtizedek során verhetetlennek számító Ukrajnától – számítottuk ki a Cargopedia adatbázisa alapján.

A legutóbbi, május 8-i felmérés szerint amíg Magyarországon a dízel átlagosan 480 forintba kerül, addig az ukránoknál literenként 516 forintot kértek az üzemanyagért. A hazai érték kevéssé meglepő, mivel nálunk a kormány tavaly november közepe óta pont 480 forintban húzta meg az érvényesíthető benzin- és a gázolajár felső határát. (Ettől még az elmúlt fél év során az érték mutatott kilengéseket, amibe beleszámítanak a piaci árú tankolások is.) A jelek szerint tehát a trónfosztáshoz az ukrán átlagár erőteljes emelkedése vezetett. Északkeleti szomszédunkban január elején 340, március közepén 400, április végén pedig még 461 forintot kértek átlagosan a dízel literjéért. Ukrajna elsőségét, amióta csak felméréseink léteznek, soha nem fenyegette más térségbeli állam, bár ott azt nem hívták „árstopnak”. (Igaz, 2020 áprilisában a magyarországi benzinár egy hétig már az ukrán alá került.)

A trónfosztáshoz tehát az Orbán-kormány által meghirdetett árstop mellett az ukrán háború is hozzájárult. A katonai összecsapások miatt ugyanis alighanem a megszokott kereskedelmi rendszerek is felbomlottak, aminek nyomán Kijev már nem képes tartani eddig Európa-szerte közmondásosan alacsony üzemanyag-tarifáikat. A magyarországi tarifa elsősége már csak azért is figyelemre méltó, mert térségbeli gázolajár-helyezésünk hagyományosan rosszabb a benzinénél. A térség további 6 államának dízelárai a szerb 667 forinttól az osztrák 713 forintig terjednek.

A benzin 8 tagú térségbeli sorrendjében Magyarország a 450 forintos átlagárú Ukrajna mögött a maga 480-as átlagával változatlanul a második legolcsóbb. A további tarifák a szerb 595 forinttól a szlovák 675 forintig húzódnak.

Ma tehát már az összes szomszédos államból megéri átrándulni hozzánk egy gyors tankolásra: egy-egy ilyen fordulón literenként több mint száz – a román, szlovák, horvát, szlovén és osztrák dízeleseknek akár több mint kétszáz – forintot,

Ez a lehetőség változatlanul nyitva áll szomszédaink előtt, mivel a magyar kormány csak a 3,5 tonnánál nehezebb külföldi járműveket tiltotta el a 480-as kútoszlopoktól, ráadásul ennek betartatása is nehézségekbe ütközik).

Európa 42 államát tekintve a magyar benzin- és gázolajár egyaránt a negyedik legalacsonyabb. Olcsóbbak nálunk az oroszok és a belaruszok, illetve benzinben az ukránok, gázolajban pedig a máltaiak. A benzint legdrágábban, literenként 879 forintért a norvégoknál mérik, míg gázolajtarifában 852 forinttal Finnországé a dicstelen elsőség.