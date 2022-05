Á. Z.;

2022-05-16 20:03:00

Franciaország történetében mindössze másodszor nőt nevezett ki miniszterelnöknek Emmanuel Macron

Élisabeth Borne-ra nehéz feladatok várnak.

Élisabeth Borne eddigi munkaügyi minisztert nevezte ki kormányfőnek Emmanuel Macron francia elnök – írja a Politico.

Azt, hogy a most 61 éves Borne kormányfővé avanzsál, Jean Castex jelenlegi miniszterelnök pedig távozik, már hosszú idő óta rebesgették francia politikai körökben. Cstex konzervatív, Borne inkább balra húz, már a párizsi metrót fenntartó cég, a Groupe RATP vezérigazgatójaként a szocialista Párthoz állt közel. Most az ő feladat lesz levezényelni Macron elég kemény nyugdíjreformját is, benne a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 vagy 65 évre emelésével.

Franciaország történetében Élisabeth Borne mindössze a második, aki nőként tölti be a miniszterelnöki tisztséget. Az első a szocialista Édith Cresson, aki kevesebb, mint egy éven át, 1991. május 15-től 1992. április 2-ig volt hivatalban.