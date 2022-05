Á. B.;

Ukrajna;orosz megszállás;Makariv;tömegsír;

2022-05-17 07:31:00

Újabb holttestekre bukkantak Kijev térségében

Most Makariv városának közelében leltek rá a megszállók áldozataira. A gödrökben három férfi, köztük egy cseh áldozat holttestét találták meg. Utóbbi az invázió kezdetekor önkéntesként érkezett. Megállapították azt is, hogy golyók végeztek a civilekkel, emellett meg is kínozhatták őket, mivel ütések nyomait fedezték fel a testükön - áll a Kijev megyei rendőrség tájékoztatásában.