2022-05-17 16:16:00

Úgy tűnik, Orbán-Tiborcz házaspár hazajött Marbelláról

A miniszterelnök legidősebb lányának bababoltja nyílik a XII. kerületben.

Annak idején lapunk is beszámolt arról, hogy Orbán Ráhel férjével, Tiborcz Istvánnal és gyermekeikkel együtt a spanyolországi Marbellára költöztek, idősebb gyermeküket egy ottani nemzetközi magániskolába íratták be. A különféle találgatásokra Tiborcz István nyelvtanulásra és üzleti lehetőségekre hivatkozott – ez utóbbi terén valóban alkotott is, a kormányközeli oligarcha cége, a BDPST Group például 9,3 millió euróért megvett egy 84 szobás hotelt a spanyol államtól, amely a sikkasztásért, pénzmosásért és vesztegetésért 50 év börtönre, valamint 233 millió eurós vagyonelkobzásra ítélt Juan Antonio Rocáé volt korábban.

Most azonban úgy tűnik, hogy hazaköltöztek, legalábbis erre utal, hogy a pár gyermekei ősztől már a budapesti XII. kerületben fognak iskolába és óvodába járni. A Hype&Hyper emellett interjút készített Orbán Viktor miniszterelnök lányával, ugyanis bababoltja nyílt a Hegyvidék Bevásárlóközpontban kedden. Orbán Ráhel online bababoltja, az ODU Store egyébként néhány hónapja nyílt meg, és egyebek között nyolcezer forintos cumit is lehet itt kapni.

Az interjúból egyébként egyebek között kiderült, hogy már körülbelül hat és fél éve, első várandóssága alatt kitalálta a bababolt ötletét. Elárulta azt is, hogy fontos neki a fenntarthatóság, bár nem akarván képmutató lenni, hozzátette, hogy nem minden termékük készül száz százalékig fenntartható alapanyagokból. Kiderült az is, hogy a boltja azért a XII. kerületben van, mert ő is ott nőtt fel és jelenleg is ott lakik - ekkor mondta el, hogy ebben a kerületben fognak, iskolába, óvodába is járni a gyerekek szeptembertől. A boltot elindításának folyamatait ugyanakkor még Spanyolországból intézte.