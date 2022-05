P. L.;

betörő;üzenet;Kecskemét;rendőrség;

2022-05-18 19:29:00

„Csöves, hol pénz?” – kérdezte hátrahagyott üzenetében a csalódott kecskeméti rabló

A sorozatbetörő rendszeres jelleggel hagyott maga után írásos üzeneteket, amelyben különféle nemtetszéseit, netán tanácsait fejezte ki.

Írásos üzenetekben fejezte ki nemtetszését egy 11 rendbeli betöréssel gyanúsított kecskeméti férfi a fosztogatásai után. A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai sorozatbetörő ügyében fejezték be a nyomozást, vádemelést javasolnak - számolt be honlapján a rendőrség.

A 24 éves férfi csuklóján 2020. június 21-én hajnalban kattant a bilincs, miután egy kocsma kirámolása közben tetten érték a kecskeméti rendőrök. Mint kiderült, a tolvaj alig két hónap alatt negyedszerre tört be a kocsmába, ahonnan gyakorlatilag mindent ellopott, ami mozdítható volt, a jégtartó vödörtől kezdve a karóráig. Úgy tudni, más szórakozóhelyeket is meglátogatott záróra után: egy városközpontban lévő étteremből háromszor lopott. Itt jelentős, 200 ezer forintot meghaladó rongálási kárt is hagyott maga után azon kívül, hogy magával vitt jelentős mennyiségű értéket is.

Betörőktől némileg szokatlan módon azonban írásos üzeneteket is rendszeresen hagyott maga után, ezekben olykor kifogásolta a kiszolgálást, vagy hogy nem talált készpénzt a kasszában, de az is előfordult, hogy tanácsot adott a riasztó megszerelésére. A bűnjelek között olyan üzenetek voltak találhatók, mint:

A nyomozók a bűncselekményen tetten ért férfinél tartott kutatás során több eltulajdonított tárgyat is megtaláltak, amelyek bizonyítékként szolgálnak ellene.

Az ügyben a Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai befejezték a nyomozást. A gyanúsított számlájára 2 rendbeli, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett, lopás bűntette, és további 4 rendbeli üzletszerű lopás írható. A korábban őrizetbe vett, majd letartóztatott, ám jelenleg szabadlábon védekező helybéli ellen a rendőrök vádemelést javasolnak - írta a rendőrség.