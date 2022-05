P. L.;

Márki-Zay Péter;Mindenki Magyarországa Mozgalom;elnökség;pártalapítás;

2022-05-18 21:03:00

Saját mozgalma sem támogatja, hogy Márki-Zay Péter pártot alapítson

Egyre kérdésesebb, hogy tulajdonképpen ki biztatja a volt miniszterelnök-jelöltet jelen körülmények között a pártalapításra.

Nem támogatja a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöksége, hogy párttá alakuljon, belépni sem akarnak - ezt mondták az érintettek a hvg.hu érdeklődésére.

Nem azért hoztuk létre a Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM), hogy végül párt legyen, Márki-Zay Péter elnök a pártalapításához közgyűlési hozzájárulás nélkül nem használhatja fel sem a mozgalmat, sem pedig a Kossuth Köröket - közölte Magyar György ügyvéd, a mozgalom alapító és elnökségi tagja a lap kérdésére. Úgy tudja, az elnökségi tagok egy kivételével ugyanezen a véleményen vannak, s hozzátette, nem fogják hagyni a mozgalom kisajátítását.

A tagság egyébként Magyar Györgyöt állítása szerint arra biztatta, induljon el a mozgalom május végi tisztújításán az elnöki posztért. Hogy mit döntött, azt nem konkretizálta, viszont elmondta, hogy akár elnökként, akár más pozícióban, de számára lelkiismereti kérdés, hogy marad a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál. Megjegyezte ugyanakkor, hogy valós konfrontáció szerinte nincs, hiszen a mozgalom az mozgalom, nem egy párt. Az esetleges Civilek Pártja elnevezést pedig politológiai abszurditásnak tartotta.

Az ötlettel kapcsolatban korábban Lukácsi Katalin és Kész Zoltán a Jobbik-közeli Alfahírnek nyilatkozott, és egyikük sem támogatta a kezdeményezést. Lukácsi eleve le is mondott a mozgalom elnökségi posztjáról és nem is tervez újraindulni, emellett úgy vélte, bár ismeri azokat, akik ilyen tanácsot adhattak Márki-Zay Péternek, a pártalapítást elsietettnek tartja. Kész Zoltán kicsit keményebben fogalmazott, azt mondta: „van hely a palettán egy új párt, vagy szervezet számára, de azt nem Márki-Zay Péternek kell vezetnie, hiszen ő és az ellenzék is súlyos vereséget szenvedett a választáson”.

Üveges Gábor elnökségi tag a hvg.hu-nak nyilatkozva szintén ellenezte a pártalapítást, úgy vélekedett, még nem telt el annyi idő a választás óta, hogy abból le tudták volna vonni a konzekvenciákat, még egy rossz kísérletre pedig nincs ideje Magyarországnak. Az ellenzék részéről hiányzik az innováció, ugyanabból a kottából játszanak 30 éve - jelentette ki. Az MMM-met továbbra is egy pártoktól független katalizátornak képzeli el.

Márki-Zay Péter korábbi szövetségesei közül Király Júlia közgazdász és Hadházy Ákos is jelezte korábban, hogy nem csatlakoznak az alapítandó - a volt miniszterelnök-jelölt szavai szerint - civilek pártjához.