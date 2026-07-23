A volt kormánypárt budapesti elnöke erről, valamint a jelenlegi hatalom állítólagos százas listájáról a tusványosi tábor egyik kerekasztal-beszélgetésén tett említést.
Orbán Viktor szentesítette a névsort, amelyben meglepetésre feltűnt az egyik legrégebben aktív fideszes politikus, az EP-képviselő Deutsch Tamás is. A miniszterelnök szerint a Budapesten élők számíthatnak a Fideszre és a kormányra is.
Bedő Dávid és Cseh Katalin újraindul a tisztségéért.
Pedig az elnökség tagjai egységesen maradásra akartak bírni.
Egyre kérdésesebb, hogy tulajdonképpen ki biztatja a volt miniszterelnök-jelöltet jelen körülmények között a pártalapításra.
Szijjártó Péter szerint a kelet és a nyugat között nem akarunk új hidegháborút.
Az MTSZ jelölőbizottságának vasárnap délutáni tájékoztatása szerint a határidő lejártáig csak Lázár János kandidált az elnöki tisztségre, alelnöki pozícióra pedig Markovits László, a Vasas SC elnöke a jelölt.
A választások előtt azt vállalta az elnökség, hogy bejuttatja a pártot a parlamentbe, ez azonban nem sikerült.
A Magyar Nemzet információi szerint jelenleg is zajlik az a tanácskozás, amelyen a Jobbik vezetősége és jogászai megvitatják, mit kezdjenek azzal a helyzettel, hogy – legalábbis jelen állás szerint – egyetlen fillér nélkül kell nekivágniuk a 2018-as választási kampánynak.
A szocialista párt elnöksége és választmánya is egyhangúlag támogatta szombaton, hogy Botka László szegedi polgármester legyen az MSZP miniszterelnök-jelöltje - jelentette be a két testület vezetője Budapesten sajtótájékoztatón.
Az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós lemondott a Magyar Judo Szövetség (MJSZ) elnökségi tagságáról.
Ma kiderülhet, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje lesz-e Botka László 2018-ban. Szeged szocialista polgármesterét délelőtt hallgatja meg terveiről, feltételeiről a párt elnöksége. Botka karácsony előtt a 168 Órának adott interjújában jelentette be, három feltétel teljesítése esetén vállalja a miniszterelnök-jelöltséget. Közös ellenzéki listát akar, azt, hogy az egyéni jelöltek kiválasztásánál ne a párthoz tartozás, hanem a szavazatszerző képesség számítson, illetve szülessen megállapodás az új baloldali politikáról.
Január elsejétől hat hónapon át Málta tölti be az Európai Unió soros elnökségét, az apró szigetország Szlovákiától veszi át, majd júliusban Észtországnak adja tovább a tisztséget. Az unióhoz 2004-ben csatlakozó Málta először látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet.
Az amerikaiak még csak találgatják, milyen elnök is lesz valójában Donald Trump? Melyik elődjéhez fog leginkább hasonlítani? Az bizonyos, hogy Barack Obama elnökségére nem, de sem idősebb, sem ifjabb Bushéra, sem Bill Clintonéra nem emlékeztet majd. Ezt latolgatta az ünnepek táján a Christian Science Monitor is, megjegyezve, a manhattani milliárdost már a kampány során sem lehetett semmiféle megszokott formátumba belekényszeríteni, s nyilván így lesz ez a következő négy (netán nyolc ?!) évben is.
Antal Nikolettet és Korpa Tamást választották meg a Fiatal Írók Szövetségének (FISZ) társelnökeivé a szervezet csütörtöki közgyűlésén.
Lapunk értesülése szerint érvényes jóváhagyó elnökségi határozat nélkül terjeszti be a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) jövő hétfői közgyűlésén a küldöttek elé a fogyatékos sport teljes működését alapjaiban megváltoztató és átalakító alapszabály-tervezetét.
Folyik a találgatás, hogy milyen is lesz a jövendő Trump-elnökség, a kampányígéreteiből az ingatlanmágnás mit akar és mit fog tudni megvalósítani. A megválasztott elnök a Wall Street Journal című lapnak adott interjújában már jelezte, bizonyos területeken, így például Barack Obama egészségügyi reformja terén hajlandó a kompromisszumra. A klímaváltozási rendelkezések visszafordítása terén azonban eltökéltnek látszik. Több ígéretét várhatóan nem tudja majd keresztülvinni. Trump fanatikus híveinek táborában hamarosan nagy lehet a csalódottság.
A brit kormány nem kívánja betöltetni az Európai Unió soros elnöki tisztségét - közölte szerdán a Downing Street.
Egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül a szlovák kormány Robert Kalinák belügyminiszter kétes ügyei miatt. A botrány egy Pozsony szempontjából igen kényes időszakban robbant ki: az ország július elsején vette át az Európai Unió soros elnöki tisztségét Hollandiától. A kabinetnek tehát most nagyon nem lenne szüksége kormányválságra.
Lemondott a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöksége a párt Országos Tanácsának (OT) szombaton Pozsonyban tartott ülésén, ahol június 11-re tűzték ki a tisztújító kongresszus időpontját.
Mint a Népszava megírta, június 25-re hívta össze az MSZP tisztújító kongresszusát a párt országos választmánya. Közvetlenül a testület szombati ülése előtt, a Villányi úti konferencia-központban Szanyi Tibor hivatalosan bejelentette, elindul a pártelnöki posztért. A Népszabadság pedig azt írja, hogy a most induló tisztújítás elég hosszan eltart még ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon. Jelöltekből nincs hiány, közülük Molnár Gyula még veszélyes is lehet a pártelnökre.
A világra leselkedő tíz fő kockázati tényező közé sorolta Donald Trump esetleges elnökké választását az Economist Intelligence Unit.
A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) keddi rendkívüli közgyűlésén visszahívták Poór Csaba elnököt és az elnökség még hivatalban lévő további három tagját. A tagság 52 igen, 2 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett döntött úgy, hogy a jövőben már ne a két éve megválasztott Poór Csaba irányítsa a szövetséget.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tegnapi küldöttközgyűlése újabb öt évre választotta meg elnöknek Csányi Sándort. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója - aki 2010 óta tölti be a posztot - egyedüli jelölt volt a posztra, s egyhangúlag támogatta a telki edzőközpontban tartott ülésen a 76-ból megjelent 61 küldött.
Lemondott a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöksége - közölte Schmidt Zoltán elnök hétfőn.
London a legmagasabb szinten kívánja folytatni az egyeztetést arról, hogy ki kerüljön az Európai Bizottság elnöki tisztségébe, és nem tartja szükségesnek, hogy erről már a közeli napokban döntés szülessen - közölte pénteken a Downing Street.
Változásokra van szükség az MSZP-ben, de pusztán személycserékkel nem tud boldogulni a párt. Szanyi Tibor, a szocialisták európai parlamenti listavezetője, a vasárnapi eredmények alapján EP-mandátumot szerző képviselője erről hétfő reggel, a Kossuth Rádió Ma reggel című műsorában beszélt. Mesterházy Attila pártelnök tegnap este, az EP-választás előzetes eredményének ismeretében jelentette be, hogy az MSZP elnöksége felajánlja lemondását a párt szombaton ülésező választmányának.
A volt amerikai külügyminiszter, szenátor és egykori First Lady még nem biztos benne, hogy 2016-ban harcba száll az amerikai elnökségért. Hillaryt legutóbb az NBC riportere, Andrew Rafferty kérdezte meg San Franciscóban a terveiről. „Hízelgő és megtisztelő, hogy olyan sok ember kérdez meg erről és bátorít, hogy induljak. Gondolkodom rajta, s egy darabig még gondolkodni is fogok” – válaszolta Clinton.
Január 8-án tartják Athénban a görög soros EU-elnökség nyitórendezvényét, amelyre az Európai Bizottság tagjai is hivatalosak. Görögország január 1-én vette át a soros elnöki posztot Litvániától, és a következő fél évben a görögök szabják meg az uniós menetrendet.