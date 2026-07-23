Donald Trump átírhatja az amerikai politikát

Az amerikaiak még csak találgatják, milyen elnök is lesz valójában Donald Trump? Melyik elődjéhez fog leginkább hasonlítani? Az bizonyos, hogy Barack Obama elnökségére nem, de sem idősebb, sem ifjabb Bushéra, sem Bill Clintonéra nem emlékeztet majd. Ezt latolgatta az ünnepek táján a Christian Science Monitor is, megjegyezve, a manhattani milliárdost már a kampány során sem lehetett semmiféle megszokott formátumba belekényszeríteni, s nyilván így lesz ez a következő négy (netán nyolc ?!) évben is.