Danó Anna;

Pintér Sándor;Parlament;egészségügy;miniszteri meghallgatás;

2022-05-18 22:25:00

Pintér Sándor nem akar gyógyítani és ígérni, de pontosan megszámolja, hány orvos van Magyarországon

Jó kezekbe kerül az egészségügy a belügyminisztérium irányítása alatt - nyugtatta az ágazatért aggódókat Pintér Sándor miniszterjelölti meghallgatásán a parlament népjóléti bizottságában.

A fórumon ugyan még nem derült ki, hogy ki lesz az egészségügyért felelős államtitkár, de azt a tárcavezető-jelölt bejelentette: Rétvári Bence miniszterhelyettesként és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárként folytatja a tárcájánál, és ezzel az előd minisztérium munkájának folytonossága biztosított. Hozzátette: törzskari vezetésre készül, azaz mindenki javaslataira és hozzájárulásaira szüksége lesz az eredményes munkához, ugyanakkor elvárja, ha a döntés megszületik, azt onnantól mindenkin a sajátjaként képviselve hajtsa végre.

–Nagyon furcsa kérdéseket kaptam a területtel kapcsolatban, de mindenek előtt szeretném kijelenteni: nem kívánok gyógyítani – momdta.

A meghallgatásra a minisztert elkísérte Jenei Zoltán, az Országos Kórház Főigazgatóság főigazgatója, Takács Péter főigazgató-helyettes is, beszédes volt azonban, hogy sem Müller Cecília országos tiszti főorvos, sem Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója nem volt ott.

A több mint másfél órás meghallgatásán Pintér Sándor határozott, gyors döntéséket és végrehajtást ígért mind az egészségügynek, mind a szociális ágazatnak. Túl sok konkrétumot nem osztott meg hallgatóságával, annyi azonban kiderült, hogy

Továbbá a krónikus betegek ellátásában bevezetné a járványidején használt időpont foglalást. Jelezte is azt is, hogy a háziorvosi ellátásban ösztönöznék a távdiagnosztika szélesebb körű alkalmazását. A rendszer átszervezésére utaltak azon mondatai, miszerint valamennyi kórházban lesz szülészet és sürgősségi osztály. Hogy ezen felül még milyen gyógyító osztályok működhetnek majd a jövőben egy-egy intézményben, az azon múlik majd, hogy az oda tartozók között milyen megbetegedések fordulnak elő, milyen betegségek gyógyítására lesz ott orvos.

Az ügyeleti rendszer átalakításra többféle változat létezik - mondta. Jelezte a tavaly júliustól pilotként működő Hajdú-Bihar megyei ügyeleti rendszer jól vizsgázott és a közeljövőben egy országrészben is tesztelik. (Mint arról korábban a Népszava beszámolt: e pilot keretében a munkaidőn kívüli sürgősségi hívások az Országos Mentőszolgálat központi diszpécser szolgálatára futnak be. Itt a diszpécser egy alapos kikérdezés után dönt a beteg további ellátási lehetőségeiről. Az azonnali segítségre szorulókért mentőt küld, vagy ha a páciens járóképes egy ügyeleti pontra ad neki időpontot. Ez utóbbiak lehetnek a nagyobb lélekszámú településeken a korábbi alapellátási ügyeletek, illetve a járásközpontokban kialakított sürgősségi fogadópontok is. Az új rendszerben a korábbinál kevesebb helyen működik orvosi ügyelet és ott is ahol megmarad, a jelenlegi három fős stábok helyett egyetlen mentőtiszt, vagy kiterjesztett hatáskörű ápoló fogadja az ellátásra szorulót. )

A szakdolgozói és a szociális területen dolgozók bérrendezésével kapcsolatos ellenzéki kérdésre azt mondta: Szükség van rá. Azt, hogy mekkora lesz, az szerinte nem a miniszter érdekérvényesítési képességén, hanem azon múlik, hogy van-e mit szétosztani.

– mondta a béremelésekről.