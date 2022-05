nepszava.hu;

fagyálló;autizmus;öngyilkossági kísérlet;iskolai zaklatás;

2022-05-19 06:59:00

Fagyállóval akarta megölni magát az autista debreceni fiú, miután tanára folyamatosan alázta

Csak a szerencsén múlt, hogy elmaradt a tragédia.

„A fiam, a barátját védve, nekiment egy másik kisfiúnak. Rövid incidens volt, leszedték őket egymásról, és nem is lett a történteknek semmi következménye, de a tanára ettől kezdve minden héten felemlegette ezt, mondván, tudod te, hogy akkor milyen veszélyes voltál? Ehhez hozzájött még az is, hogy a kitűnően tanuló fiamat semmirekellőnek nevezte, folyamatosan, nap mint nap lehordta” - mondta el a történtek előzményét Máté édesanyja a Blikknek.

A fiú a debreceni Kinizsi Pál Általános iskola autista tagozatának tanulójaként kezdte meg az ötödik osztályt. A tortúra ezután kezdődött, mivel anyukája szerint a zaklatásban partner volt az érintett tanár a pedagógiai asszisztens is, aki pókerarcúnak, fancsali képűnek, dagadtnak titulálta a gyereket. Máté nem szólt vissza, de napi szinten megalázva, meggyötörve, sírva jött ki az iskolából. „A tanár nem hagyta szó nélkül Máté továbbtanulási tervét sem. Megjegyezte neki, »nehogy már autista létedre a vegyipariba járj!« Sőt, a Máté autizmusáról készült diagnózis papírt meg akarta küldeni a vegyipari szakközépiskolának, tudván, hogy akkor elbukhatjuk a felvételit - magyarázta Ágnes.

Ugyan sikerült a felvételi, de Máté megijedt attól, hogy mi vár rá másnap az iskolában, a tanár mit szól majd. „Ez március 20-án, vasárnap volt. Másnap reggel nekem kellett Mátét ébreszteni, holott addig mindig magától kelt. Amikor összevissza beszélt, és láttam, milyen zavart, nagyon megijedtem, és a háziorvosunk asszisztensének a tanácsára mentőt hívtam”. Először a pszichiátriára vitték, mivel a fiú búcsúlevelet írt.

Majd, amikor leállt a légzése, esetmentő jött, intubálták, újraélesztették, majd bekerült a megyei kórház intenzív osztályára. Két napon át bizonytalan volt, hogy életben marad-e. Veséje is teljesen rendbe jött, pedig veseelégtelenséget állapítottak meg.

Szerencsére mára teljesen felépült, amihez kellett az is, hogy a történtek után édesanyja ne engedje vissza az iskolába. Ugyanakkor kifogásolta, az intézmény semmilyen segítséget nem adott. A lap kereste a tankerületet is a történtekkel kapcsolatban, ahonnan az a válasz érkezett, a diák öngyilkossági kísérlete után az iskola vezetője megvizsgálta az ügy pedagógiai előzményeit, és arról tájékoztatta a szülőt. Továbbá a korábbi három panaszt is kivizsgálta, de mindent rendben talált. Sőt, a tanárral mindenki elégedett. A tankerületi vezető hozzátette még azt is, hogy az osztályfőnöki órákat ezentúl pszichológus bevonásával szervezik meg.

Ha Ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.