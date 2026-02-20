Iskolai bántalmazás állhat a háttérben.
Az ügyészség javítóintézetbe küldené a bántalmazót.
Új részletek derültek ki a Budapest XVI. kerületében iskolatársaikat bántalmazó banda ügyében.
A zaklatás körülvesz minket a hétköznapokban, de még ha a szemünk előtt zajlik is, nem szívesen avatkozunk bele. Nem tudunk mit kezdeni a helyzettel, vagy úgy hárítunk, hogy ez nem a mi dolgunk, nincs közünk hozzá. A Delta Produkció producere, Gerlóczi Judit mesél a Darázs című színdarabjukról, mely az iskolai zaklatást is elemzés tárgyává teszi, rávilágít az egyenlőtlen szociális viszonyrendszerekben rejlő problémákra, a szinte mindannyiunk múltjában fellelhető traumatikus iskolai emlékekre. Dóczi-Vámos Gabriella pedagógus, pedagógiai szakértő és mediátor, a KÖZünk van hozzá?! program szakmai vezetője pedig elmondja, mit tegyünk és hogyan, ha – akár elszenvedőként, akár szülőként vagy pedagógusként – az iskolai erőszak és a bullying esetével találkozunk.
A gyermek állapota továbbra is válságos.
A kislány nagypapája jelezte az iskolának, hogy csináljanak már valamit, mert bántják az unokáját, de semmi változás nem történt.
Csak a szerencsén múlt, hogy elmaradt a tragédia.
Bár 23 rendbeli veszélyeztetés miatt ítélték el, a férfi felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
Az internetes zaklatás nem puszta csínytevés. Kárt okozhat a gyerekek személyiségfejlődésében is. Öngyilkosságot követett el egy 15 éves lány Békásmegyeren, mert osztálytársai folyamatosan zaklatták, majd kiközösítették - ez a legutóbbi, iskolai zaklatással kapcsolatba hozható magyar sajtóban megjelent hír. Az eset január végén történt, de nem kell sokat visszalapoznunk az újságok hasábjain, hogy újabb hasonló híradást találjunk: egy kelet-magyarországi iskolában hónapokig zaklatta a nála kisebbeket egy 12 éves fiú.
Egy Tenessy állambeli édesanya próbálja felrázni a kampányszerű érzelmi fellángolásokat kivéve döbbenetesen közömbös társadalmat (társadalmakat ) egy olyan jelenséggel szemben, ami hosszú hosszú évtizedek óta keseríti meg gyerekek életét szerte a világban. Ez pedig az iskolai zaklatás, a gyengék kipécézése, a vadhordai attitűd burjánzása a frusztrált gyerekközösségekben. Hogy nem könnyű ez ellen tenni valamit? Hogy nem könnyű ezt orvosolni? De mi lehet fontosabb, mint ami a gyerekeinkkel történik?