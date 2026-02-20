„Nálunk ez mindennapos volt” – Közösségi tűréshatár: a zaklatás nem magánügy

A zaklatás körülvesz minket a hétköznapokban, de még ha a szemünk előtt zajlik is, nem szívesen avatkozunk bele. Nem tudunk mit kezdeni a helyzettel, vagy úgy hárítunk, hogy ez nem a mi dolgunk, nincs közünk hozzá. A Delta Produkció producere, Gerlóczi Judit mesél a Darázs című színdarabjukról, mely az iskolai zaklatást is elemzés tárgyává teszi, rávilágít az egyenlőtlen szociális viszonyrendszerekben rejlő problémákra, a szinte mindannyiunk múltjában fellelhető traumatikus iskolai emlékekre. Dóczi-Vámos Gabriella pedagógus, pedagógiai szakértő és mediátor, a KÖZünk van hozzá?! program szakmai vezetője pedig elmondja, mit tegyünk és hogyan, ha – akár elszenvedőként, akár szülőként vagy pedagógusként – az iskolai erőszak és a bullying esetével találkozunk.