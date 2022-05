„Menj jobbra, kurva” – mondta az orosz katona az orosz foglyának, mielőtt őt és társait kivégezte volna

P. L.;

orosz-ukrán háború;bucsai tömegmészárlás ;háborús bűncselekmények;

2022-05-20 12:18:00

Újabb orosz háborús bűncselekményről tanúskodnak azok a Bucsán készített videófelvételek, amelyek a The New York Times birtokába kerültek. A videórészletek és a lap által megszerzett tanúvallomások arra utalnak, hogy március 4-én orosz fegyveresek legkevesebb nyolc ukrán férfit végeztek ki a Kijevtől mintegy 25 kilométerre található Bucsában.

Két felvétel tanúsága szerint az orosz katonák fegyverrel terelik a görnyedten vonuló foglyokat az utcán. Az egyik katona közben „menj jobbra, kurva” - felszólítással utasítja őket. Ez az utolsó alkalom, hogy a felvételeken szereplő férfiakat élve látták. Nyolc tanú szerint a katonák egy közeli irodaház mögé terelték a foglyokat, ahol ideiglenes bázist alakítottak ki. Lövések dördültek, a foglyok pedig nem tértek vissza. Egy másnap készült drónfelvétel a szemtanúk vallomását megerősítette: a Jablunksa utca 144. szám alatti irodaház mellett holttestek hevertek a földön, mellettük pedig két orosz katona őrködött. A kivégzettek egyike - aki a felvételen is látható volt - feltűnő, élénkkék színű, kapucnis pulóvert viselt.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/mgWmJYgPJF pic.twitter.com/ZGrldnhht6