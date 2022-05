A SpaceX légiutas-kísérője szerint Elon Musk a péniszét mutogatta neki

P. L.;

Elon Musk;SpaceX;szexuális zaklatás;

2022-05-20 10:43:00

Szexuális zaklatás vádjával néz szembe a világ egyik leggazdagabb embere.

Szexuális zaklatással vádolja Elon Muskot az általa alapított és tulajdonolt SpaceX egyik légiutas-kísérője, és ezt állítása szerint dokumentumokkal is tudja igazolni - írja az Insider.

Úgy tudni, az eset még 2016-ban történt és 2018-ban a SpaceX 250 ezer dollárt (átszámítva több mint 90 millió forintot) fizetett a cég vállalati repülőgép-flottájánál dolgozó nőnek még 2018-ban a szexuális zaklatás miatti kereset elsimítására. Az Insider információi szerint Elon Musk álló helyzetben lévő péniszét mutogatta neki, miközben lábát simogatta és felajánlotta, hogy erotikus masszázsért cserébe vesz neki egy lovat. Mindezt egy, a nő egy barátja által aláírt, követelésének alátámasztására készített nyilatkozatból derül ki, valamint más dokumentumokból és e-mailekből. A nyilatkozat szerint egyébként már amikor elvállalta a légiutas-kísérői állást, tanácsolták neki, hogy szerezzen masszőr-képesítést Musk számára. A zaklatás után pedig a nő úgy érezte, büntetik a cégnél, amiért nem vállalta a prostitúciót.

Az Insider megkereste az esettel kapcsolatban Elon Muskot, aki előbb több időt kért a válaszra, mivel szerinte ebben a történetben „sokkal több van”. Azt közölte, ha hajlamos lenne a szexuális zaklatásra, úgy nem valószínű, hogy 30 éves pályafutása alatt ez lenne az első eset, ami kiderül róla, egyben politikailag motivált slágernek nevezte az ügyet. Később bővebb választ azonban nem küldött. A Twitteren szerdán azonban közzétett egy rövid bejegyzést azzal, hogy „a következő hónapokban drámai mértékben fokozódnak majd az ellenem irányuló politikai támadások”.

Political attacks on me will escalate dramatically in coming months