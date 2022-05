Muhari Judit;

elhízás;túlsúly;fogyókúra;

2022-05-22 08:30:00

Túlsúlyban is hozzuk a kétharmadot: Európa legelhízottabb nemzete a magyar, a vezetőink halálos példával járnak elöl

A hazai felnőtt lakosság kétharmada, és minden negyedik-ötödik gyermek túlsúlyos vagy elhízott. Pedig ez az állapot az életminőség erőteljes romlásához, daganatos és szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához, a súlyos fokú elhízás pedig rokkantsághoz vezethet – figyelmeztet a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke.

Statisztikai adatok igazolják, hogy mi vagyunk Európa legtúlsúlyosabb nemzete, ahhoz, hogy ez változzon, fontos lenne a családi minta, és a társadalmi példamutatás. Ehhez képest magunk előtt azt látjuk, vezetőink büszkén pózolnak fejedelmi lakomákon, óriási kalóriahalmok között, amit alkohollal öblítenek le, olyan példát mutatva a magyaroknak, ami akár az életükbe kerülhet.

Az elhízás egy komplex, krónikus, visszatérő és az idővonalon súlyosbodó betegség, a betegségek nemzetközi osztályzásában külön BNO-kóddal rendelkezik. Ezzel a rossz hírrel kezdte a beszélgetést a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke. Halmy Eszter elhízástudományi szakértőt, egészségügyi szakmenedzsert az idén a hazai naptárban május 21-re eső Európai Elhízás Elleni Nap alkalmából kerestük. Kiderült, hogy ez már nem létezik, a nemzetközi szervezetek több hasonló jeles napot összevontak, és március 4-ét jelölték ki az elhízás világnapjának. Ám a témáról így is lehet és kell is beszélni, hiszen hazai vizsgálatok alapján a felnőtt lakosság kétharmada, és minden negyedik-ötödik gyerek is túlsúlyos vagy elhízott.

Igenis lényeg a méret

Hogy pontosan tudjuk és értsük, miről is beszélünk, a szakember elmagyarázta a fogalmakat. Ahhoz, hogy a kategóriákat meghatározzuk, a BMI, vagyis a Body Mass Indexre van szükségünk – mondta. Ez egy mérőszám, amely az egyén testmagasságának és tömegének arányát jelzi. Kiszámításakor a kilogrammban meg­adott testtömeget osztják a méterben mért testmagasság négyzetével. Ha az érték 25–30 közé esik, túlsúlyról beszélünk, 30 fölött pedig elhízásról. Az orvostudomány már az 1960-as évektől felfigyelt az elhízás terjedésére, de valójában az 1980-as évektől háromszorozódott meg az előfordulása. Azóta a mértéke is meredeken emelkedik. Emiatt kellett újabb kategóriákat meghatározni, 30–35 között I. fokú, 35–40-es érték között II. fokú, 40 fölött III. fokú vagy vészes elhízásról beszélünk.I. fokú elhízásnál 2-4 évvel, III. fokú elhízásnál 8-10 évvel rövidebb élethossz várható, egyúttal az elhízás mértékével összefüggésben az egészségben eltöltött életévek száma is csökken. Az életminőség erőteljesen romlik, sőt a súlyos fokú elhízás rokkantsághoz is vezethet. A BMI 40-es értéke felett például a hirtelen halál esélye 40-szeresre emelkedik. Ha csak a has körfogata nő, még egy normál vagy enyhén túlsúlyos BMI-érték esetében is veszélyt jelent. További krónikus betegségek kialakulá­sáért,­ például a 2-es típusú diabétesz megjelenéséért lehet felelős. A szerzett cukorbetegség 80 százaléka is hasi típusú elhízással kezdődik.

A magas vérnyomás 50 százalékáért, egyes szív- és érrendszeri betegségek 35 százalékáért, illetve 13 daganattípus 40 százalékáért közvetlenül az elhízás felelős. Ide sorolhatók az alvási apnoe vagy a zsírmáj kialakulása, a vérzsírok rossz irányú elváltozása, a reumatológiai betegségek, elsősorban térd- és csípőízületi elváltozások is. Nincs szervrendszer, amelyre ne hatna negatívan az elhízás – jelentette ki a szakember. Mivel különösen a hason belüli zsírfelszaporodás növeli a szövődményes krónikus betegségek rizikóját, ezért fontos a haskörfogat mérése. Férfiaknál a 102 cm feletti, nőknél pedig a 88 cm-nél magasabb körfogat már veszélyt jelez. Az elhízás kialakulásában genetikai, hormonális vagy táplálékfelvételi zavarok, illetve a környezeti hatások állhatnak. A hazai lakosság igen inaktív életet él, átlagosan napi 5 órát ülőmunkát végez. Az egyre kényelmesebb és modernebb környezetben egyre kevesebb gyaloglásra van szükség. Nem vagy csak ritkán használunk lépcsőt a lift és a mozgólépcső miatt, és aki teheti, autóval közlekedik gyaloglás vagy kerékpározás helyett. Az alváshiány, a stressz, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nem megfelelő gyógyszer vagy táplálékkiegészítő használata is felelős az elhízásért.

Többet eszünk, mint kellene

Az európai adatok 40 évre visszamenőleg azt mutatják, hogy az emberek ma átlagosan 500 kalóriával többet fogyasztanak naponta, mint 4 évtizeddel ezelőtt. WHO-adatok szerint pedig a fiatalok 80 százaléka nem az életkorának megfelelő fizikai aktivitást végez. Az elhízott gyerekekből 80 százalékban elhízott felnőtt lesz, különösen aggasztó, hogy a 18–35 év közötti fiatal férfiak körében egyre gyakoribb az elhízás – sorolja a szakember. A családi minta meghatározó, az elsődleges megelőzés az, ha a szülőktől az egészséges életformát tanulja meg a gyermek. A testsúly gyarapodását már az első többletkilónál érdemes megállítani. Az élettani testsúlygyarapodás mintegy évi 30-50 dkg, ezért hosszú távon a testsúlytartás is eredmény. Hogy kinek mennyi kalóriabevitel az ideális, nagymértékben függ a fizikai aktivitástól.

Általánosságban elmondható, hogy a nők napi 2200, a férfiak 2600 kalóriát fogyasztanak, ám ennél 500-600 kalóriával kevesebb az ajánlott. A szakember azt ajánlja, hogy aki testsúlycsökkentő programot indít, 20-30 százalékkal csökkentse a napi elfogyasztott ételmennyiséget. Úgy a legegyszerűbb, ha félreteszi a tányérjára szedett étel egyharmadát. Ez egy kezelhető és hosszú távon is tartható módszer, amely, ha a mozgás fokozatos emelésével párosul, meghozza a várt eredményt. Az időszakos fogyókúrát viszont nem javasolja, mert utána csak jól meg lehet hízni. Minden egyes fogyókúra alkalmával a csökkenő táplálékfelvétel miatt védekezőmechanizmust indít el a szervezet. Ilyenkor akár 100 kalória-többletfelvételre is raktározással reagál, és kialakul a jól ismert jojóeffektus.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a napi étkezések lehetőleg azonos időpontban történjenek. Felnőtt embernek elég háromszor ennie, a reggelit nagy hiba kihagyni, és célszerű déltájban elfogyasztani a főétkezést. Ez a napi energiafelvétel 50 százalékát tartalmazza. Az utolsó étkezés pedig a lefekvéshez képest minél korábban, de legalább két órával előtte legyen. Halmy Eszter beszélt arról is, hogy ha már orvosi segítséget igényel a beteg állapota, a kezelésről mások mellett az elhízás mértékének ismeretében dönt az orvos. Az életmódváltás, amennyiben eredménytelen kiegészülhet gyógyszeres kezeléssel, vagy műtéti beavatkozás jöhet szóba. Ez utóbbit 40-es BMI fölött javasolják, ilyenkor a gyomor térfogatát csökkentik laparoszkópos megoldással. Aki segítséget kérne, annak első körben háziorvosát érdemes felkeresnie.

Nem kell lemondani a csokiról, de…

Nincs egységes recept, a súlymegtartás, az elfogyasztott étel és mozgás mennyisége is az egyéntől függ. Ezt vallja Nagy Amarilla diplomás gyógytornász, fitneszedző. Szerinte a BMI csak egy igazodási pont, a számok nem feltétlenül az elhízást jelzik például akkor, ha az izomtömeg jelentősebb. A túlsúlyosaknál pedig meghatározó, hogy hova rakódott a zsír. Aki csak hasra hízik, annak a diétára kell figyelnie, az alhasat ugyanis nagyon nehéz ledolgozni. Lokálisan megoldást hozhatnak a különböző tornagyakorlatok, de az alhasnál diéta nélkül nincs siker.

De ez sem érvényes mindenkire, hiszen fiatalabb korban rugalmasabb a test, gyorsabb az anyagcsere, ilyenkor még sokkal könnyebben lemegy 1-2 kiló, a 40 körüli nők viszont már a lassabb anyagcserére panaszkodnak, nehezebben szabadulnak meg a felszedett kilóktól a hormonális változások miatt. Hangsúlyozta azonban, hogy a testsúly karbantartása elsősorban az egészség megőrzése miatt, és nem csupán esztétikai szempontból fontos. Mindenkinek javasolja a könnyű, nem megerőltető napi mozgást. Ez lehet séta, kertészkedés, biciklizés. A sportolás egyénfüggő, fontos, hogy mindenki megtalálja azt, amit szívesen végez. Aki nem szeret futni, keressen más mozgásformát. Aki idegenkedik a csoportos edzésektől, válasszon egyéni sportot. Fontos, hogy hosszú távon is örömét lelje benne.A drasztikus fogyókúrát ő sem javasolja, és nem híve a csodabogyóknak, mesterséges anyagcsere-gyorsítóknak, vízhajtóknak, salaktalanítóknak sem. Szerinte sokkal célravezetőbb a vegyes étrend összeállítása sok zöldséggel, gyümölccsel. Az édesség is megengedett, ő maga is nagyon szereti a csokit, a fagyiról sem mond le, de mértékkel, napközben, egészséges ételek és sok mozgás mellett.

Barátságban a mérleggel

Balássy Bettyt talán senkinek nem kell bemutatni. Férjével, Varga Ferenccel több sikeres dal előadója. Mára azonban nemcsak hangjával, hanem alakjával is követendő példa lett. A dzsessz­énekesnő, 3 gyer­mek édesanyja 15 hónap alatt 40 kilót fogyott. Közösségi oldalán nem úgy tűnik, mint aki végigszenvedte ezt az egy évet, sőt. Ahogy ő fogalmazott: konkrétan egygyereknyi súlyt adott le, a lánya nincs ennyi kiló. Büszke magára, erőt adott neki, hogy ilyen akarat­ereje van. Az idáig vezető út azért nem volt ilyen könnyű. Nem érezte jól magát a bőrében, fájt a háta, és nem tetszett, amit a tükörben lát. Kisfia is nyaggatta, mennyire szeretné, ha a birkózólelátón csinos anyuka szurkolna neki. És elkezdődött a fogyókúra-sorozat, egyik módszer követte a másikat. Sokszor kellett olyan ételeket ennie, amiket nem szeretett, vagy éhes maradt tőlük. Aztán persze sóvárogva nyúlt egy kis finomság után, és vissza is jött minden leadott kiló. És jött az áttörés. Férje cukorbeteg lett, és egy komoly diétát kellett követnie. Működött, Ferenc fogyott. Ezután Betty is számolni kezdett. De nem a kalóriákat, hanem a szénhidrátot. Minden ételt mérlegre tett, és másnap figyelte az eredményt. Azt vette észre, hogy 80-100 gramm szénhidráttól fogy, 160-ig stagnál, fölötte hízik.

És innentől folyamatosan apadtak a kilók. Állítja, nem biztos, hogy mindenkinek ezek a számok hozzák az eredményt, ki kell tapasztalni, úgy, mint neki. Ő alkoholt egyáltalán nem fogyasztott, testmozgás az első nyolc hónapban nem volt, utána heti kettő, aztán heti három, most heti öt. Régen a háromszorosát ette annak, amennyit most. Azt mondja, ma már nem foglalkoztatja a súlya, csak arra figyel, hogy tartsa, amit elért. Birkózó fia is elégedett az eredménnyel, büszke arra, hogy édesanyja jól néz ki a pálya szélén. De, ami ugyanilyen fontos, Betty energiája kimeríthetetlen. Eddig is rengeteg mindent csinált, a különbség az, hogy most nem fárad el. Lelkileg is erőt adott neki, hogy képes volt ezt kitalálni és végigcsinálni. Ma már van egy közösségi oldala, ahol segít, tanácsot ad annak, aki ezt kéri. Azt mondja, sokan nem értik, mennyire egyszerű az egész fogyás. Ne krumplit együnk tésztával, de igenis megehetjük a szelet kenyeret minivajjal, sonkával és paradicsommal. Csak utána nincs nasi meg alkohol. Ennyi.