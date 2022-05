Gy. D.;

Kanada;szankciók;Oroszország;Ukrajna;háború;

2022-05-21 13:58:00

Szankciókat vetett ki Kanada Alekszandr Lebegyev orosz milliárdosra, a The Independent tulajdonosára

Szankciókat vetett ki Kanada 13 emberre, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszeréhez köthető oligarchákra és hozzátartozóikra – adta hírül a The Guardian a The Globe and Mail című kanadai lap alapján. Köztük van az oroszországi születésű milliárdos,

Lebegyev ezenkívül a vezető orosz ellenzéki lapnak számító Novaja Gazeta finanszírozója is.

A Globe and Mail szerint a büntetőintézkedésekkel sújtottak között van Gleb Frank, az egyik legnagyobb orosz halászati vállalat tulajdonosa, aki egyben Szergej Frank korábbi közlekedési miniszternek és a legnagyobb orosz hajózási cégnek számító Szovkomflotnak a vezérigazgatója volt.

A 2021-es értékén 75,7 millió dolláros szankciós csomag szerepel az Oroszországból származó bizonyos luxuscikkekre, köztük a kaviárra, a gyémántra és a vodkára vonatkozó tilalom is.