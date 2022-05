Törökország konkrét lépéseket vár stoackholmi kormánytól a „terrorizmussal” szemben, hogy támogassa a svéd NATO-csatlakozást

Gy. D.;

Törökország;Svédország;Finnország;NATO-csatlakozás;párbeszéd;

2022-05-21 18:00:00

Recep Tayyip Erdogan török elnök Magdalena Andersson svéd miniszterelnökön kívül Sauli Niinistö finn elnökkel is beszélt. Utóbbi beszámolója szerint folytatódnak az egyeztetések.

Ankara elvárja, hogy Svédország tegyen konkrét lépéseket a terrorszervezetekkel kapcsolatos török aggályok miatt – közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök Magdalena Andersson svéd miniszterelnökkel.

Eközben Sauli Niinistö finn elnök Twitter-bejegyzésében tudatta, hogy „nyílt és közvetlen” telefonbeszélgetést folytatott a török elnökkel, akinek elmondta, hogy NATO-szövetségesként Finnország és Törökország elkötelezi magát egymás biztonsága mellett, ami kapcsolatuk erősödéséhez vezet. Hozzátette: Finnország minden formájában és megnyilvánulásában elítéli a terrorizmust. Mint írta, „Folytatódik a szoros párbeszéd”.

Ankara szerint Stockholm és Helsinki menedéket nyújt a Törökország által terrorszervezetnek tartott csoportok, név szerint a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagjainak és az Ankara által a 2016-os törökországi puccskísérlet megszervezésével vádolt Fethullah Gülen követőinek.

A török elnök a svéd kormányfővel folytatott telefonbeszélgetés során kijelentette, hogy ezenkívül fel kell oldani a Törökországgal szembeni fegyverembargót, amelyet 2019-ben, szíriai beavatkozását követően vezettek be.

An open and direct phone call with President @RTErdogan. I stated that as NATO Allies Finland and Turkey will commit to each other’s security and our relationship will thus grow stronger. Finland condemns terrorism in all its forms and manifestations. Close dialogue continues.